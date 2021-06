Düsseldorf: Inzidenz fällt unter 50 - DIESE Lockerungen kommen jetzt

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Düsseldorf. Neue Lockerungen in Düsseldorf! Da die Inzidenz seit fünf Werktagen unter 50 liegt, sind seit dem 6. Juni viele Corona-Maßnahmen gelockert bzw. aufgehoben worden.

Was nun in Düsseldorf erlaubt ist und was nicht, kannst du im Folgenden nachlesen.

Düsseldorf: Ab dem 6. Juni gibt es neue Lockerungen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Reichwein

Düsseldorf: Diese Regelungen gelten seit dem 6. Juni

Das sind die neuen Regelungen :

Private Kontakte: Drei Haushalte dürfen sich treffen – dabei ist es egal, wie viele Menschen dabei zusammenkommen. Mit einem aktuellen Test dürfen sich auch zehn Leute aus beliebig vielen Haushalten treffen. Vollständig Geimpfte und Genese zählen nicht dazu.

Private Veranstaltungen: Außen dürfen sich 100 Menschen zusammenfinden, innen 50 – mit Schnelltest.

Abstands- und Maskenregeln musst du nach wie vor einhalten.

Verweil- und Alkoholkonsumverbot: Das gilt noch bis 11. Juni in der Altstadt.

In Bussen und Bahnen musst du eine FFP2-Maske tragen. OP-Masken sind nicht erlaubt!

Theater, Oper, Kino: Kulturveranstaltungen innen und außen sind ab sofort mit 500 Personen möglich – solange es einen geeigneten Sitzplan gibt und jeder einen aktuellen Test vorweisen kann.

Sport: Kontaktfreier Sport ist außen und innen ohne Personenbegrenzung erlaubt. Bei Kontaktsport gibt es allerdings Grenzen.

Bäder und Saunen dürfen mit entsprechenden Maßnahmen öffnen.

Innengastronomie und Hotels dürfen wieder ebenfalls wieder öffnen - mit bestimmten Sicherheitsvorkehrungen.

Schulen und Kitas dürfen wieder in den Regelbetrieb übergehen.

Die jeweiligen geforderten Tests entfallen für Geimpfte und Genesene. Weitere Informationen zu den aktuellen Regelungen in Düsseldorf findest du >>> hier. (lb)