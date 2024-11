Flughafen Düsseldorf mit besonderem Angebot – doch es gibt einen Haken

„Pack die Einkaufstasche ein, nehm dein Geldbeutel mit rein und dann geht es ab zum Shoppen“, so oder ähnlich könnte der bekannte Kinderklassiker gesungen werden. Logisch, schließlich laden in NRW zahlreiche Einkaufsstraßen und Geschäfte zum fröhlichen Bummeln ein.

Aber nicht nur das! Jetzt lockt auch der Flughafen Düsseldorf mit einem ganz besonderen Angebot. Und das hat es in sich – doch es gibt auch einen großen Dämpfer bei der ganzen Sache. Wer jetzt nicht genau in den Kalender schaut, wird auf jeden Fall gehörig enttäuscht sein.

Flughafen Düsseldorf: Aktionstag mit großem Freuden-Dämpfer

So lädt der beliebte Flughafen Düsseldorf am 10. November 2024 von 10 bis 16 Uhr zu einem Tag mit vielen Highlights ein. Dazu warten in der Abflughalle des Terminals zahlreiche Attraktionen auf die großen und kleinen Besucher.

Unter anderem gibt es zahlreiche Kinderspielstationen, Bastelecken, Aktionsspiele, einen Flugsimulator mit VR-Brille und vieles mehr. Aber nicht nur Kinderaugen werden zum Staunen gebracht – es gibt auch zahlreiche Gewinnspiele. So kann man sein Glück nicht nur beim Glücksrad versuchen, sondern auch in der Wirbelbox einen Einkaufsgutschein gewinnen. Klar, dass dieser Tag unter dem Motto „Shoppen. Genießen. Erleben“ das Bummelglück für viele riesig macht.

Aktionstag in NRW: Eile ist geboten!

Aber es gibt auch einen großen Haken. Denn das tolle Event in Düsseldorf findet nur am 10. November statt, das heißt – nur einen Tag später ist alles vorbei. Also lieber schnell sein, wer weiß, vielleicht ergattert man ja einen der begehrten Gutscheine.

Und hier noch ein kleiner Tipp: Wer mit dem Auto nach Düsseldorf anreist, kann im terminal nahen Parkhaus P3 für nur fünf Euro bis zu drei Stunden parken. Voraussetzung dafür ist ein Einkauf in den Shops und Restaurants für mindestens 20 Euro.