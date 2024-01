Zoo Dortmund: Pfleger müssen ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen – doch was passiert mit den Tieren?

Im Zoo Dortmund leben nach eigenen Angaben mehr als 1.500 Tiere von knapp 200 verschiedenen Arten. Doch gerade diesen niedlichen Vierbeinern wird es jetzt anscheinend absichtlich schwer gemacht.

Was ist da los im Zoo Dortmund?

Zoo Dortmund: Diese Tiere bekommen ein „Problem“

Wenn sie einen aus ihren niedlichen Knopfaugen anschauen, wird jedem Tierfreund ganz warm ums Herz. Zwergotter sind einfach so putzig! Doch so ein Zwergotter-Leben ist nicht immer leicht, vor allem nicht in der Wildnis. Aber warum wird den 13 Zwergottern aus dem Zoo Dortmund nun auch noch das Leben schwer gemacht? Sollten die gefährdeten Tiere hier nicht ihre Ruhe haben?

Aber von vorne: Die 13 Zwergotter im Zoo Dortmund haben von den Tierpflegern eine echte Aufgabe bekommen. Dabei müssen sie sich das Futter selbst erarbeiten, anstatt es einfach nur zu erhalten. Die Zoo-Mitarbeiter steckten eine Portion Stinte – eine Fischart – in Bambusstäbe und verschlossen das Ganze sogar noch mit Bambusgestrüpp, wie sie auf der Facebookseite des Zoos selbst berichteten. Jetzt war es an den kleinen Raubtieren, sich ihr Futter selbst zu holen. Damit waren sie eine ganze Weile beschäftigt. Zum Glück greifen Zwergotter ihre Nahrung mit den Vorderpfoten, statt mit dem Maul, wie andere Otter-Arten. Also war die Aufgabe nicht unlösbar für die Tierchen. Doch was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Maßnahme?

Was steckt hinter der Maßnahme?

In der freien Natur haben Zwergotter natürlich viel mehr zu tun als in einem Zoo. Sie müssen sich vor Feinden in Acht nehmen, ihr Revier verteidigen und sind ständig auf Futter- oder auch Partnersuche. Vieles davon fällt in einem geschützten Rahmen wie dem Zoo Dortmund weg.

Daher ist diese Art der Tierbeschäftigung gar nicht ungewöhnlich und sogar wichtig. Die niedlichen Zwergotter haben sich garantiert über diese spannende Freizeitbeschäftigung gefreut.

