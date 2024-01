Zoo Köln: Besucher trauern um großen Liebling – „Oh nein“

Fans des Kölner Zoo müssen jetzt ganz stark sein. Denn einer ihrer Lieblinge ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr im größten Zoo in NRW zu sehen.

Wie der Zoo in Köln am Mittwoch (10. Januar) bekannt gegeben hat, wurde eine Großkatze an die Kollegen in der Wilhelma in Stuttgart abgegeben. Besonders bitter: Die Tierfreunde in Köln hatten nicht einmal die Gelegenheit, sich zu verabschieden.

Zoo Köln muss Besucher-Liebling ziehen lassen

„Wir sagen Tschööö, ‚Datis’“, verabschiedete sich der Kölner Zoo kurz und schmerzlos vom Besucher-Liebling. Der Leoparden-Oldie muss auf seine alten Tage nach Baden-Württemberg ziehen. Das hat nach Angaben des NRW-Tierparks zwei Gründe: Der Zoo Stuttgart suchte einen älteren Leoparden für sein Raubtierhaus, während in Köln Platz für eine jüngere Leoparden-Katze benötigt wurde.

Der Umzug (auf Empfehlung des Erhaltungsprogramms) hat also auch seine gute Seite. Denn der Ersatz für Datis ist schon gefunden. So wird mit „Mitra“ schon bald eine junge Leoparden-Katze (4,5 Jahre) aus dem schwedischen Zoo in Nordens Ark nach Köln ziehen. „Sie soll dann mit unserem genetisch äußerst wertvollen Kater ‚Grom‘ züchten“, so der Kölner Zoo, der darauf verwies: „Nachwuchs wäre im Sinne des Arterhalts sehr wichtig bei dieser leider so bedrohten Katzenart.“

Besucher trauern um Leoparden

Mitra wird allerdings in große Fußstapfen treten. Der Abschied fällt den Tierfreunden in Köln sichtlich schwer: „Oh nein! Dann bin ich ja froh, ihn am Sonntag noch gesehen zu haben. Mach et Joot Datis, du wunderschöner Leopard.“ Eine andere hatte bis zuletzt auf einen Verbleib gehofft: „Hatte gehofft, dass der Kelch Stuttgart an Datis vorbeigeht. Leider nicht. Maach et jot Jung. Werde Dich vermissen.“

Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Wildkatze in seinem neuen zu Hause schnell einleben wird. Und spätestens wenn Mitra und Grom süßen Leoparden-Nachwuchs hervorbringen, dürfte bei den Tierfreunden in Köln der Abschiedsschmerz vergessen sein.