Diese süßen Nachrichten aus dem Zoo Dortmund begeistern viele Besucher und Fans.

In dem Zoo Dortmund hat es nämlich süßen Nachwuchs gegeben. Glücklicherweise ist bei der Geburt alles gut gegangen und die Besucher können darauf hoffen, das Jungtier schon bei ihrem nächsten Besuch zu Gesicht zu bekommen.

Zoo Dortmund: Süßer Nachwuchs auf die Welt gekommen

Für viele Zoo-Besucher gehören sie zu den Highlights: Tier-Babys. Das ist kaum verwunderlich, immerhin kann man sie nur selten sehen und oft sehen die Jungtiere auch noch richtig süß aus. Über neuen Nachwuchs konnte man sich jetzt im Zoo Dortmund freuen.

„Gestern Abend brachte Eselin Ella ein gesundes Fohlen zur Welt. Der neugeborene Hengst stand bereits wie auf dem Foto anbei zu sehen wenige Minuten nach der Geburt, wenn auch etwas wackelig, auf den Beinen und macht auch heute einen sehr guten und aufgeweckten Eindruck“, verkündete der Zoo am Freitag (30. Juni) in einem Facebookpost.

Esel im Zoo Dortmund geboren

Für Eselin Ella ist es bereits die zweite Geburt im Zoo Dortmund, nachdem sie im Jahr 2021 erstmals Nachwuchs bekam. „Sie wirkte sehr entspannt und leckte ihren Nachwuchs gleich nach der Geburt trocken. Dies regt den Kreislauf des Neugeborenen an und außerdem nimmt die Mutter so den individuellen Geruch ihres Kindes auf. Im Laufe des Abends trank der kleine Hengst dann auch einen ersten ordentlichen Schluck Milch bei Ella“, heißt es in dem Post weiter.

Auch die Fans des Zoo‘ Dortmund freuen sich über den Nachwuchs. „Wie niedlich. Da kommt ja Freude auf, so ein hübsches Eselfohlen“, kommentiert beispielsweise eine Frau. Eine andere ergänzt: „Willkommen auf der Welt, kleiner Esel, herzlichen Glückwunsch an Ella und Henkie und alle, die sich um die Esel kümmern!“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.