Zoo Dortmund: Neues Weibchen trifft auf Männchen – dann passiert es!

Der Zoo Dortmund ist das perfekte Ausflugsziel für Groß und Klein. Auf einer Fläche von 28 Hektar können die Besucher circa 1500 Tiere aus 150 verschiedenen Arten bestaunen.

Aktuell kann sich der Zoo Dortmund über ein neues Luchs-Weibchen freuen. Es stammt aus der Stiftung Wildnispark Zürich und ist bisher noch namenlos. Die Mitarbeiter wissen aber schon ganz genau, auf wen die junge Dame treffen soll. Nämlich auf Vlad, den Luchs-Kater des Zoos. Bei der ersten Begegnung der beiden passiert es!

Zoo Dortmund: Luchs-Weibchen und -Männchen treffen aufeinander – es passiert!

In einem neuen Facebook-Beitrag erzählt der Zoo Dortmund die ganze Geschichte der beiden Luchse. Das noch namenlose Weibchen ist noch ganz jung, es wurde am 14. Mai 2024, also vor ziemlich genau einem Jahr, geboren. Die Reise in den Zoo Dortmund hat es gut überstanden, daher ging es für das Tier direkt in das Vorgehege. Hier wurde es schon neugierig von Luchs-Kater Vlad beäugt und am Zaun herzlich willkommen geheißen.

Erstaunlicherweise lief dieses erste Zusammentreffen so gut, dass die Tierpfleger das neue Weibchen schon bald auf die große Anlage zu Vlad ließen. Damit hätte wohl keiner so schnell gerechnet!

Zum Glück ist das große Luchs-Gehege im Zoo Dortmund von zwei Seiten einsehbar. Auch wenn es viele Verstecke und Rückzugsmöglichkeiten für die niedlichen Raubtiere gibt, so haben die Besucher sicher schon bald die Chance, die beiden Tiere ein wenig zu beobachten. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich ja sogar eine echte Lovestory zwischen ihnen…

Vlad lebt auch noch nicht lange hier

Wie der Zoo Dortmund in seinem Social-Media-Post berichtet, gab es im Luchs-Gehege einen längeren Leerstand. Diesen beendete Vlad auch erst im Januar dieses Jahres.

Er zog aus dem Zoo Bio-Topia Dunkerque in Frankreich in den Ruhrpott. Da er sich super eingelebt hat, wurde es nun Zeit für ein bisschen Gesellschaft. Beim nächsten Besuch im Zoo Dortmund lohnt sich auf jeden Fall ein Abstecher zum Luchs-Gehege.

