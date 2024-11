Zoo Dortmund: Nach Panda-Ausbruch erhalten Besucher die Nachricht

Es waren nervenaufreibende Tage im Zoo Dortmund! In der Nacht auf Donnerstag (21. November) war der Kleine Panda Chenpo aus seinem Gehege ausgebüxt und spurlos verschwunden. Erst am späten Freitagnachmittag (22. November) konnte der Ausreißer in einer aufwendigen Rettungsaktion wieder eingefangen werden (>> wir berichteten).

Nun ist der Kleine Panda seit einigen Tagen wieder zurück im Zoo Dortmund – und natürlich ist auch das Besucher-Interesse an dem süßen Racker enorm. Viele fragen sich, wie es Chenpo nach dem Drama der vergangenen Woche geht.

Nun gibt es diesbezüglich neue Nachrichten aus dem Zoo. Und eines wird dabei deutlich: Die Panda-Thematik in Dortmund ist alles andere als abgehakt!

Zunächst das Wichtigste: „Chenpo geht es gut, er verhält sich unauffällig und er hat einen guten Appetit“, schreibt der Zoo Dortmund auf Facebook. „Wir haben den männlichen Kleinen Panda zunächst in einem Gehege hinter den Kulissen untergebracht, wo sich auch der weibliche Kleine Panda JingLing in einer separaten Anlage befindet.“ Aber kein Grund zur Sorge. Kleine Pandas sind von Natur aus Einzelgänger – Männchen und Weibchen finden sich meist nur zur Fortpflanzung zusammen.

Doch jetzt, wo scheinbar alles in der Panda-Anlage wieder im Lot ist, müssen natürlich auch die Fragen beantwortet werden, die seit der letzten Woche alle beschäftigt: Wie konnte Chenpo überhaupt aus dem Zoo ausbüxen?

Wie konnte Chenpo ausbrechen?

Der Zoo Dortmund nimmt die Ereignisse der letzten Tage akribisch unter die Lupe – muss sich aber gleichzeitig eingestehen, dass das Rätsel noch nicht gelöst werden konnte. „Derzeit überprüfen wir noch das Gehege für Kleine Pandas in unserem Zoo auf Schwachstellen“, teilt der Zoo mit – und gibt zu: „Wie Chenpo genau aus dem Gehege verschwunden ist, das können wir leider nicht sagen.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Frage, die hoffentlich bald geklärt werden kann – damit es in Zukunft nicht zu weiteren dramatischen Ausbrüchen im Zoo Dortmund kommt. Für die Besucher bedeutet diese Nachricht jedoch, dass sie während der Untersuchungen an der Panda-Anlage bis auf Weiteres nicht bei Chenpo und JinLing vorbeischauen können.