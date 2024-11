Zoo Dortmund atmet auf: Ausgebrochener Panda „Chenpo“ wieder eingefangen!

Aufatmen bei den Pflegern im Zoo Dortmund!

Nach vielen bangen Stunden wurde der Rote Panda „Chenpo“, der am Donnerstag (21. November) aus seinem Gehege im Zoo Dortmund ausgebrochen war (>> wir berichteten), wurde das Tier abseits des Parks in einem Baum am Straßenrand entdeckt.

Zoo Dortmund: „Chenpo“ wieder gefunden

Am späten Freitagnachmittag (22. November) gegen 16 Uhr begann die Rettungsaktion an der Zillestraße hinter dem Zoo Dortmund. Dort saß Chenpo in den Bäumen am Straßenrand. Feuerwehr und Tierpfleger versuchten mehr als eine Stunde lang, den Roten Panda mithilfe einer Drehleiter und eines Fangnetzes wieder einfangen.

Um 17.29 Uhr bestätigte schließlich auch der Zoo Dortmund auf Facebook: „Chenpo wurde gefunden und sicher geborgen! „

Wir berichten in Kürze weiter.