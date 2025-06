Zoo Dortmund: Hier bahnt sich etwas an – und die Kamera hält drauf

Manchmal braucht es nur einen neuen Blick, ein bisschen Nähe – und schon liegt etwas in der Luft. So ähnlich scheint es auch bei den Ringelschwanz-Felskängurus im Zoo Dortmund zu sein.

Und was dort passiert, lässt Zoo-Fans Hoffnung schöpfen. Mit so etwas hätte man nicht gerechnet …

Zoo Dortmund: Känguru sorgt für Herzklopfen

Denn seit Anfang April lebt dort ein ganz besonderes neues Känguru. Bella, eine junge Dame aus dem Zoo Aquarium de Madrid, sorgt nicht nur für frischen Wind, sondern auch für zartes Herzklopfen.

„In den ersten Tagen wurde Bella noch getrennt von den bei uns lebenden Ringelschwanz-Felskängurus Jaques und Thora untergebracht. Dabei hatten sie jedoch schon die Möglichkeit, sich durch die Tür zu beschnuppern und kennenzulernen“, erinnerten sich die Mitarbeiter aus dem Zoo Dortmund.

Und da alles sehr entspannt verlief, wurde die Abtrennung schnell aufgehoben. Und schnell zeigte sich: Besonders zwischen Ringelschwanz-Felskängurus Bella und Jaques scheint die Chemie zu stimmen.

Während sich Thora, das zweite Weibchen, eher zurückhaltend gibt und gern ihre Ruhe hat, zeigt sich Bella sehr aufgeschlossen und – man möchte fast sagen – ein wenig verliebt. Sie hält sich gern in Jaques‘ Nähe auf, und auch er scheint angetan vom charmanten Neuankömmling aus Spanien.

Tier-Fans sind ganz verzückt: „So süß“

Und nicht nur Jaques ist von dem Neuzugang begeistert, auch die ganzen Tier-Fans aus Dortmund sind ganz aus dem Häuschen. So schwärmt eine Userin: „So süß, die Hüpfer.“ Auch ein anderer Nutzer ist ganz begeistert: „Ein hübsches Mädel.“ Ein weiterer Tier-Freund fügt sichtlich angetan hinzu: „Die Bella ist aber wirklich herzallerliebst anzusehen. Glückwunsch zum Neuzugang und viel Freude und Spaß mit dem Känguru. Sie sieht ja recht putzig und munter aus.“

Übrigens, wenn du die drei Ringelschwanz-Felskängurus im Zoo Dortmund besuchen möchtest, kannst du das durch das begehbare Känguru-Gehege gegenüber der Australien-Voliere tun. „Bei nicht ganz so warmen Temperaturen lassen sie sich am ehesten blicken; ansonsten sind sie gern im Stall oder an einem Schattenplatz zu finden“, raten die Tier-Pfleger.

Ob sich daraus mehr entwickelt? Wer weiß. Aber inmitten von Felsen, Büschen und warmem Sonnenlicht ist vielleicht gerade eine kleine Känguru-Romanze im Entstehen – und vielleicht gibt es irgendwann sogar Nachwuchs.