Zoo Dortmund muss kurzfristig schließen – der Grund ist ernst

Traurige Nachricht vom Zoo Dortmund! Besucher müssen jetzt ausgerechnet fürs Wochenende eine schwere Nachricht verkraften. Denn wie die Betreiber am Dienstagmittag (6. August) bekannt gaben, muss der Tierpark schon bald kurzfristig für einen ganzen Tag seine Tore schließen.

Der Grund ist ein ernster. Denn unweit des Dortmunder Zoos wurden jetzt zwei Blindgänger entdeckt, die umgehend untersucht und sehr wahrscheinlich auch entschärft werden müssen. Besucher würde das in unmittelbare Gefahr bringen, weshalb sich der NRW-Zoo nun zum drastischen Schritt entschieden hat.

Zoo Dortmund verkündet es selbst

In der Mergelteichstraße im Dortmunder Rombergpark wurden die beiden Blindgänger bei Bauarbeiten entdeckt. Die beiden Bomben sollen aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Eine Groß-Evakuierung hatte die Stadt kürzlich nicht ausgeschlossen. Nun herrscht für etwa 3.000 Anwohner und den Zoo Gewissheit.

+++ Zoo Dortmund erteilt bittere Absage – Bei Besuchern macht sich Enttäuschung breit +++

Am Sonntagmorgen (11. August) sollen Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg die Blindgänger zunächst untersuchen. Dafür soll ab 10 Uhr im Umkreis von 500 Metern die Mergelteichstraße evakuiert werden. Das betreffe neben mehr als 3.000 Anwohner auch die Zoo-Mitarbeiter, denn der Eingang zum Dortmunder Tierpark fällt ins Evakuierungsgebiet. „Aus diesem Grund bleibt der Zoo Dortmund vorsorglich ganztägig geschlossen“, teilt er auf Instagram selbst mit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Müssen sich Besucher jetzt um Tiere sorgen?

Noch bestehe nur der Verdacht auf Blindgänger. Doch sollte sich dieser bewahrheiten, führe kein Weg an einer Entschärfung vorbei. Würde das auch Tiere und Zoo-Mitarbeiter in Dortmund in Gefahr bringen?

Besucher können beruhigt aufatmen. Denn laut eigenen Angaben befinden sich die Tiergehege und Tiere außerhalb des Evakuierungsradius und sind somit nicht von den sicherheitsrelevanten Maßnahmen betroffen. „Auch die Versorgung der Tiere ist an diesem Tag durch die Tierpfleger sichergestellt“, so die beruhigenden Worte des Zoos Dortmund.