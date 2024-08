Zoo Dortmund erteilt bittere Absage – Besucher stehen enttäuscht vor Gehege

Diesen Anblick werden die Besucher im Zoo Dortmund so schnell wohl nicht mehr erleben…

Er war DER Star im Dortmunder Zoo während der Fußball-Europameisterschaft: Orang-Utan Walter – von seinen Pflegern zum offiziellen EM-Orakel gekürt. Und offenbar wussten die Zoo-Mitarbeiter einfach, welche Fähigkeiten in dem rothaarigen Menschenaffen schlummerten. Elf Spiele tippte Walter bei der EM 2024, achtmal sagte er den korrekten Sieger der Partie voraus – eine Wahnsinns-Quote!

Schnell wurden Walters Gaben zum Highlight für viele Zoobesucher. Doch jetzt hat der Zoo Dortmund eine große Hoffnung traurigerweise direkt im Keim erstickt.

Zoo Dortmund: Wie geht es mit Orakel Walter weiter?

Die Fußball-EM ist zwar schon seit einigen Wochen vorbei – aber das heißt: Die Bundesliga steht vor der Tür! Mit Borussia Dortmund hat der Zoo einen prominenten Verein vor der eigenen Haustür. Und Walter hat sein Fußball-Fachwissen ja bei der EM schon mehrfach nachgewiesen.

Was läge also näher, als Walter kurzerhand zum Bundesliga-Orakel zu machen? Der Orang-Utan könnte vor jedem Spieltag die jeweilige BVB-Partie tippen – und zahlreiche Borussen könnten mit ihm mitfiebern.

Orang-Utan Walter als BVB-Orakel?

DER WESTEN hat dem Zoo Dortmund diese Idee unterbreitet – doch die Antwort der Verantwortlichen kam mit einer bitteren Absage daher. „Das übersinnliche Gespür von Walter bleibt ganz besonderen Turnieren oder herausragenden Spielen vorbehalten“, erklärte eine Sprecherin des Dortmunder Zoos. „Daher wird Walter im Zusammenhang mit dem Start der Bundesliga-Saison nicht orakeln.“

Nun, vielleicht wäre Walter gewillt, bei einem Pokalfinale oder einem Spiel um die Meisterschaft das Schicksal des BVB vorauszusagen.

Das nächste große Turnier der deutschen Nationalmannschaft findet schließlich erst im Sommer 2026 statt – bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA. So lange will im Zoo Dortmund sicherlich keiner auf die nächsten Walter-Prognosen warten.

