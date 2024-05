Zoo Dortmund: Was für eine Schweinerei! Der Blick ins Gehege zeigt das ganze Ausmaß

Die Zeichen stehen endlich mal wieder auf Frühlingswetter. Da steht für viele ein Ausflug auf dem Plan. Der Zoo Dortmund ist dabei ein besonders beliebtes Ziel. Nach eigenen Angaben warten hier etwa 1.600 Tiere aus 173 Arten auf die Besucher. Selbst bei Regen kann man in die Tierhäuser ausweichen oder ist vom alten Baumbestand auf dem Gelände geschützt, heißt es auf der Homepage des Zoos.

Doch jetzt erleben Besucher im Zoo Dortmund eine wahre Schweinerei. Der Blick ins Gehege macht das ganze Ausmaß deutlich. Aber was ist da nur los?

Zoo Dortmund: Was für eine Schweinerei!

Ob Löwen, Ameisenbären oder Schlangen – im Zoo Dortmund gibt es für Tierfans eine Menge zu entdecken. Aber mit dieser Schweinerei haben die Besucher wohl nicht gerechnet. Denn jetzt sind die Baby-Wildmeerschweinchen los! Auf der Facebook-Seite des Zoos wird freudig von dem neuen Nachwuchs berichtet. Auf dem Foto dazu sehen wir wie ein großes und kleines Wildmeerschweinchen zusammen genüsslich Gras mümmeln – soooo niedlich!

Die Kleinen sind gerade mal ein paar Wochen alt und trotzdem sind sie schon ganz wild im Gehege unterwegs, passend zu ihrem Namen. Die Nager sollen recht zutraulich sein, wenn man sich vorsichtig verhält. Daher kann es auch mal vorkommen, dass so ein süßes Baby-Wildmeerschweinchen durch die Beine der Menschen durchwuselt. Die kleinen Tiere sind nämlich besonders neugierig.

Ein echtes Spektakel

Und da neugeborene Wildmeerschweinchen laut den Experten vom Zoo Dortmund auch nur circa drei Wochen gesäugt werden und als Nestflüchter direkt sehen und laufen können, bleibt für sie kein Halten mehr. Da wird gefuttert und das Gehege erkundet, was das Zeug hält.

Ein großer Spaß für die Mitarbeiter und natürlich auch die Besucher. Die sollten sich das niedliche Spektakel im Zoo Dortmund nämlich nicht entgehen lassen.

