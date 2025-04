Zoo Dortmund: Gratis-Eintritt für Besucher – der Grund ist ernst

Sonderregelung im Zoo Dortmund!

Am Sonntag (6. April) müssen einige Besucher im Zoo Dortmund keinen Eintritt zahlen – aber nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung. Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund.

Zoo Dortmund: Kostenloser Eintritt unter einer Bedingung

Wenn der Zoo Dortmund am Sonntag (6. April) um 9 Uhr seine Tore öffnet, ist in Dortmund einiges los. In der südlichen Innenstadt läuft ein Großeinsatz: Dort wurden vier Blindgänger gefunden, die alle noch am Sonntag entschärft werden sollen. Von der Evakuierung sind über 8.600 Menschen betroffen, darunter die Bewohner zweier Seniorenheime. Der Westfalenpark bleibt trotz traumhaftem Frühlingswetter am Sonntag geschlossen (>> alle Infos zur Bombenentschärfung findest du in unserem Newsblog).

Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten für die Anwohner aus der Evakuierungszone, um ihren Tag in Dortmund außerhalb ihrer eigenen vier Wände zu gestalten. Eine Möglichkeit, die gerade Familien in Betracht ziehen werden: Entspannt durch den Zoo Dortmund schlendern, während die Arbeiten zur Bombenentschärfung laufen.

Personalausweis mitbringen!

Genau für diese Menschen bietet der Zoo Dortmund am Sonntag (6. April) die Möglichkeit an, den Tierpark kostenlos zu besuchen. Wer am Eingang seinen Personalausweis vorzeigt und damit bestätigt, dass man innerhalb der Evakuierungszone wohnhaft ist, der muss an der Kasse auch keinen Eintritt zahlen. Das teilte die Stadt Dortmund am frühen Sonntagmorgen mit.

Der Zoo Dortmund schließt am Sonntag um 18.30 Uhr, dann müssen auch die von der Entschärfung betroffenen Besucher den Park verlassen. Wie lange die Entschärfungs-Arbeiten in der Dortmunder City andauern werden, ist am frühen Morgen noch nicht absehbar.