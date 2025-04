Dortmund: Mega-Chaos wegen Bombenentschärfung ++ Über 8.600 Menschen betroffen

Am Sonntag (6. April) droht in Dortmund ein Mega-Chaos!

Schon vor Wochen war bekanntgegeben worden, dass in der südlichen Dortmunder Innenstadt an vier nahe beieinander liegenden Punkten Blindgänger entdeckt wurden. Die vier Bomben sollen alle zusammen in einem großen Entschärfungseinsatz unschädlich gemacht werden. Von der Evakuierung sind über 8.600 Menschen betroffen.

Dortmund: Chaos wegen Bombenentschärfung

Alle Infos zum aufwendigen Einsatztag in Dortmund findest du hier in unserem Newsblog.

+++ Newsblog aktualisieren +++

8.19 Uhr: Die B1 ist für die Dauer der Maßnahmen gesperrt, Autofahrer müssen auf die B54 ausweichen.

7.24 Uhr: Von der Evakuierung sind insgesamt mehr als 8.600 Menschen betroffen, darunter auch die Bewohner zweier Seniorenheime („Wohnstift auf der Kronenburg“ und „Pflegezentrum am Westfalentor“). Die Anwohner müssen ihre Häuser bis 8 Uhr morgens verlassen haben. Das Ordnungsamt kontrolliert den Evakuierungsradius.

Der Evakuierungsradius in Dortmund am 6. April. Foto: Stadt Dortmund

Auch der Westfalenpark liegt teilweise im Evakuierungsradius – er bleibt daher am Sonntag (6. April) geschlossen.