Zoo Dortmund lässt Besucher-Liebling ziehen – kurz danach passiert es!

In den Zoos in NRW ist im Frühling tierisch was los! Erst vor kurzem meldete der Allwetterzoo in Münster sich mit einer Nachricht, die für verzückte Augen sorgte (>> DER WESTEN berichtete).

Und auch bei den rund 1.500 Tieren des Dortmunder Zoos geht es rund. Vor nicht allzu langer Zeit musste ein Besucher-Liebling Dortmund leider verlassen. Doch nun meldet der Tierpark sich mit tollen Neuigkeiten!

Zoo Dortmund ließ Besucher-Liebling ziehen

Im April des letzten Jahres erreichten die Besucher traurige Nachrichten: Capybara-Dame Bibi muss den Tierpark leider verlassen. Das Wasserschwein kam am 1. März 2022 im Dortmunder Zoo zur Welt und zählte seither zu den Besucher-Highlights. Doch der Umzug nach Krefeld hatte seinen Grund.

Denn das einzig männliche Capybara im Dortmunder Zoo – „Herr von Bödefeld“ – ist nämlich Bibis Vater. Jungtiere wären also keine Option gewesen! In Krefeld lebt Bibi jetzt allerdings mit Capybara-Mann Enzo zusammen und konnte in die eigene Familienplanung einsteigen. Und endlich ist es so weit!

Bibi bekommt Jungtiere

Die glücklichen Nachrichten erreichen die Besucher via eines Facebook-Posts: „Am Dienstag brachte das gebürtige Dortmunder Capybara Bibi im Zoo Krefeld drei Jungtiere zur Welt“, heißt es in dem Beitrag. Sowohl Bibi als auch ihre Kinder seien wohlauf. Das Geschlecht der Kleinen sei laut einem Beitrag des Krefelder Zoos noch nicht bekannt.

Klar ist allerdings, dass sowohl Bibis ehemaliges Zuhause als auch Besucher sich über die frohen Nachrichten freuen. „Alles Gute für Bibi, Enzo und ihren Nachwuchs!“, schreibt der Zoo Dortmund. „Wie niedlich. Da ist Bibi ja wirklich gut angekommen in der neuen Heimat und fühlt sich also sichtlich wohl“, kommentiert ein Tierfreund. „Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs“, heißt es in einem anderen Kommentar.