Weihnachtsmarkt Dortmund: Hammer am Glühwein-Stand – Familie erlebt bittere Enttäuschung

Auf Facebook meldet sich ein Besucher des Weihnachtsmarkts Dortmund mit einer dringenden Bitte. Seit Jahren ist sein Vater nämlich ein begeisterter Sammler von Tassen, die es nur dort gibt. Als er jedoch, wie jedes Jahr, das Sammlerobjekt auf dem Weihnachtsmarkt kaufen wollte, kam die große Enttäuschung. Die Tasse war nämlich komplett ausverkauft und nicht mehr verfügbar. Jetzt hat er nur noch eine Hoffnung und wendet sich an die Nutzer auf Facebook.

Wie viele wissen: Auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund gibt es jedes Jahr ein neues Tassen-Motiv, das bei den Besuchern extrem beliebt ist. Dieses Jahr ist die Weihnachtsmarkttasse auch besonders niedlich, denn auf dieser ist ein Pinguin mit rot-weiß gestreiftem Schal abgebildet. Stolz hält der Pinguin ein Schild in der Hand mit der Aufschrift „Weihnachtsmarkt Dortmund“.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Vater hatte gesundheitliche Probleme

Der Vater des Facebook-Users sammelt die Tassen leidenschaftlich. Dafür fährt die Familie nach eigenen Angaben „jedes Jahr extra nach Dortmund zum Weihnachtsmarkt“. Dies ist auch keine kurze Strecke, denn die Familie kommt nicht aus der Gegend. Dieses Jahr wollte er, wie es bereits Tradition ist, auch wieder zum Weihnachtsmarkt Dortmund fahren, um sich die Tasse zu kaufen.

+++ Zoo Dortmund muss Besucher-Liebling töten – und verfüttert ihn +++

Jedoch hat der Mann es erst in der letzten Adventwoche zum Weihnachtsmarkt Dortmund geschafft, da er „gesundheitliche“ Probleme hatte. Die Enttäuschung war groß, als er feststellte, dass die Tasse bereits ausverkauft war. Auf Facebook berichtet sein Sohn: „Leider war an keinem Stand mehr die Tasse des aktuellen Jahres zu bekommen.“

Auf Facebook wendet sich der Sohn des Mannes mit einer dringenden Bitte an die Dortmunder: „Ich suche für meinen Vater die Tasse zum diesjährigen Weihnachtsmarkt.“ Es ist die letzte Hoffnung der Familie, dem Vater die heiß begehrte Tasse vom Weihnachtsmarkt Dortmund zu besorgen.

+++ Weihnachtsmarkt Dortmund: Supergau an Glühweinständen! Besucher achten nur noch auf ein Detail +++

Facebook-Nutzerin verschenkt die Tasse

In den Kommentaren reagieren die User hilfsbereit und teilen den Beitrag mit Freunden und der Familie. Eine Nutzerin kommentiert jedoch direkt, dass sie der Familie helfen möchte. In den Kommentaren schreibt sie: „Ich schenke euch gerne eine Tasse vom diesjährigen Weihnachtsmarkt. Schickt mir einfach eure Adresse, dann kann ich sie euch schon am Wochenende zuschicken.“

Der Sohn ist überglücklich, dass er seinem Vater die Tasse des diesjährigen Weihnachtsmarkts in Dortmund besorgen konnte. Dankbar antwortet er: „Vielen Dank! Schenken musst du und diese natürlich nicht! Ich zahle selbstverständlich die Tasse und das Porto!“ Auch wenn die Enttäuschung des Vaters groß war, als er feststellte, dass die Tasse bereits ausverkauft war, kann seine Sammlung dank der hilfreichen Facebook-Nutzerin doch vervollständigt werden – ein kleines Weihnachtswunder.