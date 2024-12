Weihnachtsmarkt Dortmund: Irre Entdeckung – ist es dir auch schon aufgefallen?

Das bunte Treiben auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund lockt jedes Jahr tausende Menschen in die Innenstadt. Rund um den „größten Weihnachtsbaum der Welt“ knabbern sie ihre gebrannten Mandeln, genießen das Lichtermeer der hell erleuchteten Plätze und trinken gesellig ihren Glühwein.

Dabei spielen die Tassen auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund jedes Jahr aufs Neue eine Hauptrolle. Bei vielen Besuchern sind sie mittlerweile zum Sammlerobjekt avanciert. In diesem Jahr sorgt die Tasse für besonderes Aufsehen. Denn jetzt ist eine zweite Version aufgetaucht.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Zweite Tasse im Umlauf

Ob Stiefel, Engel, Schneemann, Elch oder Landmarken der Ruhrpott-Stadt. Die Glühwein-Tasse auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt verzückt die Besucher jedes Jahr aufs Neue. Viele verzichten auf das Pfand, um sich die begehrten Sammlerobjekte in die Vitrine zu stellen.

2024 also der Pinguin mit den Farben des Dortmunder Stadtwappens. Doch Moment. Wieso gibt es denn plötzlich zwei Versionen des niedlich dreinblickenden Seevogels? In beiden Fällen hält der Pinguin ein Schild in der Hand. Doch die Aufschrift unterscheidet sich.

So sieht die Tasse des Dortmunder Weihnachtsmarkts eigentlich aus. Foto: Weihnachtsstadt Dortmund

Tasse auf Weihnachtsmarkt Dortmund heiß begehrt

Während es auf die eigentliche Tasse „Dortmunder Weihnachtsstadt 2024“ gedruckt ist, ist eine zweite Version mit der Aufschrift „Merry X-mas“ im Umlauf, berichten die „Ruhrnachrichten“. Schausteller-Sprecher Patrick Ahrens teilte gegenüber der Zeitung mit, dass es sich dabei um einen Fehldruck handle.

„Das ist früher auch schon passiert und wir geben die Tassen dann natürlich mit aus“, so Ahrens in den „Ruhrnachrichten“. Bisher sei das niemandem aufgefallen. Aber in diesem Jahr sei ein regelrechter Run ausgebrochen. Der Schausteller-Sprecher geht davon aus, dass die Tasse spätestens am dritten Adventswochenende vergriffen sein wird – das betrifft allerdings nicht nur den Fehldruck, sondern die gesamte Pinguin-Reihe. Wer sich also ein Exemplar sichern konnte, darf sich glücklich schätzen.