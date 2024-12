Weihnachtsmarkt Dortmund: Ausgerechnet vor BVB-Spiel – Baum macht Fans erneut sprachlos

Wieder Wirbel um den „größten Weihnachtsbaum der Welt“ auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund. Wer vor dem Champions-League-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona am Mittwoch (11. Dezember) durch die Innenstadt schlenderte, den sollte der Anblick des Wahrzeichens auf dem Hansaplatz durchaus erstaunen.

Während BVB-Fans ungläubig mit dem Kopf schütteln mussten, dürften die Anhänger des FC Barcelona sich vermutlich gefragt haben, ob sie es auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund mit einer ganz besonders gastfreundlichen Geste zu tun haben.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Immer wieder der Baum

Im vergangenen Jahr kassierten die Veranstalter des Dortmunder Weihnachtsmarkts den ganz großen Shitstorm für die Gestaltung des „größten Weihnachtsbaums der Welt“. Der Stein des Anstoßes, eine Kugel statt des Engels auf der Spitze, wurde danach schneller ausgetauscht, als die Dortmunder gucken konnten.

Doch auch 2024 ist der Baum in aller Munde. Die neue Beleuchtung ließ viele Dortmunder fassungslos zurück. Und so sahen sich die Verantwortlichen schnell zu dem Versprechen gezwungen, dass die Verkehrspoller-Optik des Eröffnungstags nicht wieder zurückkehren wird (mehr dazu hier >>>). Allerdings sollten die Diskussionen nicht abreißen.

BVB-Fans irritiert

Denn die kaltweißen Leuchtelemente sollten entgegen der Erwartung der Veranstalter doch tatsächlich blau erscheinen – das sollte BVB-Fans rund um das Spiel ihrer Borussia gegen den FC Bayern München besonders übel aufstoßen (hier mehr dazu >>>). Am Mittwoch (11. Dezember) sorgte die Beleuchtung nun erneut für Irritationen bei BVB-Fans.

Der „größte Weihnachtsbaum der Welt“ erstrahlt in blau-rot. Foto: Dominik Göttker / DER WESTEN

Denn zum blau gesellte sich vor dem Duell gegen den FC Barcelona ausgerechnet rot in die Beleuchtung – also die Vereinsfarben der Katalanen. Ein böses Omen für den BVB vor dem Duell gegen das Team von Hansi Flick. Am Abend sollte Borussia Dortmund nicht nur das Spiel verlieren (2:3), sondern auch mit Nico Schlotterbeck und Julian Ryerson gleich zwei Spieler. Beide mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden.