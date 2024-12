Weihnachtsmarkt Dortmund: Besucher stecken im Verkehrschaos fest – Menschenmassen am Hauptbahnhof

Tausende Besucher wollen am Samstag auf den Weihnachtsmarkt Dortmund, um sich mit Glühwein und Grünkohl gemütlich auf den zweiten Advent einzustimmen. Der gewaltige Weihnachtsbaum sorgt zwar auch dieses Jahr für hitzige Debatten (>>> hier mehr dazu). Doch viele Menschen bekommen ihn erst mal gar nicht zu sehen.

Denn am Samstagnachmittag (7. Dezember) herrscht plötzlich Chaos in der Innenstadt. Wenn der Weihnachtsmarkt in Dortmund läuft, ist es ohnehin rappelvoll. Doch plötzlich strömen zusätzliche Menschenmassen durch die Stadt in Richtung Hauptbahnhof. Mit dem gleichen Ziel sind auch viele Autos auf den Straßen unterwegs. Was ist da los?

Weihnachtsmarkt Dortmund: Verkehrschaos in der Innenstadt

Nicht weit vom Weihnachtsmarkt Dortmund entfernt, findet am Samstagsnachmittag eine große Demo statt. Und die läuft anders als erwartet. Waren zunächst nur etwa 200 Teilnehmer angemeldet, strömen plötzlich knapp 1000 Menschen in die Innenstadt. Es sind überwiegend Männer, Frauen und Kinder aus Syrien, die die aktuelle Situation in ihrem Heimatland auf die Straße treibt.

Bekanntlich ist der Bürgerkrieg dort erneut aufgeflammt. Milizen haben mehrere Großstädte erobert und rücken in Richtung Damaskus vor, um Machthaber Assad zu stürzen. Diese Entwicklung feiern in Dortmund nun die Syrer, die vielfach 2011 vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland geflüchtet sind.

Nicht weit vom Weihnachtsmarkt Dortmund entfernt versammelten sich am Samstag knapp 1000 Menschen zu einer Syrien-Demo. Foto: Wickern / News 4 Video-Line TV

Syrien-Demo mit deutlich mehr Teilnehmern als erwartet

Am Nordausgang des Hauptbahnhofs hat sich eine Menschenmenge versammelt, zahlreiche Flaggen werden geschenkt. Drumherum fahren Autos, die Insassen präsentieren ebenfalls Fahnen, es wird laut gehupt. Wer zum Weihnachtsmarkt Dortmund möchte und in den Autokorso gerät, steckt erst einmal fest.

Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Die Stimmung vor Ort sei „emotional“, aber bislang friedlich, heißt es vonseiten der Beamten.