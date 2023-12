Weihnachtsmarkt Dortmund: Händlerin kocht bei Blick auf Attraktion vor Wut – „Tritt in den Hintern“

Der Weihnachtsmarkt Dortmund hat seit zwei Wochen seine Türen für Besucher eröffnet. Bei Glühwein und Co. haben sich die Besucher schon ordentlich auf die nahenden Weihnachtstage eingestimmt.

Doch einer Händlerin platzt jetzt der Kragen. Denn in der Innenstadt von Dortmund ist in diesem Jahr nicht jede Weihnachtsmarkt-Attraktion so im Betrieb, wie erhofft. Was ihr aktuell ein Dorn im Auge ist, erfährst du hier.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Händlerin in Rage

So richtig in Weihnachtsmarktstimmung kommen – dafür sorgt in der Dortmunder Innenstadt auch die festliche Beleuchtung. Nicht nur der „größte Weihnachtsbaum der Welt“, mit dem die Dortmunder Weihnachtsstadt auch in diesem Jahr wieder wirbt, leuchtet in bunten Farben. Auch in der restlichen Innenstadt wird das weihnachtliche Treiben mit stimmungsvoller Beleuchtung untermalt.

Doch am Rande des Osthellenwegs sorgt ein Anblick in diesem Jahr für Irritation – und das nicht nur bei den Besuchern. Denn die festliche Beleuchtung bleibt hier aktuell ausgeschaltet. Eine Händlerin kann ihre Wut über die Dunkelheit gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ nicht verbergen. Ihr Feinkostgeschäft „Zapfhahn“ liegt am östlichen Rand des Osthellenwegs. „Für uns, die hier auf dem letzten Stück der Fußgängerzone sowieso schon zu kämpfen haben, ist das nochmal ein Tritt in den Hintern“, so Simone Erpelding. Denn ab dem Geschäft „Ulla Popken“ ist plötzlich Schluss mit der Beleuchtung.

Das sagen die Betreiber zum Beleuchtungs-Dilemma

Aber was steckt hinter dem Beleuchtungs-Dilemma? Laut Schausteller Patrick Ahrens ist in einem Ladenlokal versäumt worden, die Beleuchtung anzuschalten. Ein Elektriker sei aber bereits informiert.

Eigentlich sei für die Beleuchtung auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund aber das City-Marketing der Stadt zuständig. Eine Nachfrage der „Ruhr Nachrichten“ bei der Stadt Dortmund blieb unbeantwortet.