Weihnachtsmarkt Dortmund: Mit diesem Trick kannst du bei jedem Glühwein sparen

Am 17. November verwandelt sich die Innenstadt in die Dortmunder Weihnachtsstadt! Denn dann öffnet auch der Weihnachtsmarkt Dortmund endlich seine Pforten. Klein und Groß sind schon mächtig gespannt.

Allerdings werden sich vor allem die Erwachsenen in diesem Jahr vermutlich nicht so auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund austoben können wie bisher. Denn auch hier sind die Preise – außer beim Glühwein – gestiegen. Mit einem Kniff kannst du allerdings bei jeder Tasse oder auch beim traditionellen Markt-Crêpes ein bisschen sparen.

So erhältst du den Glühwein-Rabatt

Auf Anfrage von DER WESTEN verrät Pressesprecher Fabio Knust vorab einen Tipp, wie du beim Besuch auf dem Weihnachtsmarkt Geld sparen kannst. Und das mit jeder Tasse Glühwein oder Wurst im Brötchen. Und zwar richten die Wirtschaftsförderung der Stadt und der Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit DSW21 (Stadtwerke) sowie der DOpark GmbH (Verwaltung von Parkhäusern und Tiefgaragen) den sogenannten „Weihnachtsmarkt-Express“ ein.

Das ist ein Park-, Bahnticket und ein Gutschein in einem. Damit kannst du auf den Parkplätzen am Remydamm dein Auto abstellen und mit der gesamten Besatzung mit der Bahn bis zum Hauptbahnhof fahren. Oder du steigst schon an der Kampstraße aus und bist gleich mitten in der City. Und mit dem Ticket bekommst du auf dem Markt an jeder Getränke- und Imbissbude zehn Prozent Rabatt.

„Weihnachtsmarkt-Express“-Ticket gilt nur am Wochenende

Das Ticket berechtigt für den Gültigkeitstag zum Parken und zum Bahnfahren zwischen dem Remydamm und Hauptbahnhof (in beiden Richtungen). Dabei gilt das Angebot für alle, die mit dir im Auto sitzen. Damit möchte die Weihnachtsstadt den Autoverkehr in der Innenstadt reduzieren. Die Besucher sollen lieber etwas außerhalb parken und dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die City fahren.

Allerdings gilt das Ticket nur an den Adventswochenenden – das heißt ab dem 25. November immer freitags, samstags und sonntags. Und pro Auto oder Gruppe kostet es sieben Euro. Dabei ist es egal, ob du im Zweisitzer kommst oder deinen Familienwagen voll besetzt hast.

Alle Infos zum Dortmunder Weihnachtsmarkt

Die rund 300 Marktstände mit Kunsthandwerk, Dekorationen, Spielzeug, Essen und Getränken findest du an folgenden Plätzen:

Alter Markt

Hansaplatz

Katharinentor

Kleppingstraße

Petrikirche

Platz von Leeds

Platz von Netanya

Reinoldikirche

Willy-Brandt-Platz

Die Weihnachtsstadt hat zudem am Montag die neue Glühweintasse enthüllt. Der Inhalt bleibt zwar gleich – der Glühwein kostet immer noch drei Euro – aber jedes Jahr sieht sie etwas anders aus. 2022 kommt sie erneut aus satiniertem Glas und nicht mehr aus bunter Keramik daher. Darauf sind in Gold und Schwarz das Stadion, das alte Hafenamt, das Dortmunder U und der Weihnachtsbaum gedruckt.

Öffnungszeiten vom 17. November bis zum 30. Dezember:

Montag bis Donnerstag: 11.00 – 21.00 Uhr

Freitag und Samstag: 11.00 – 22.00 Uhr

Sonntags: 12.00 – 21.00 Uhr

20. November und 25. Dezember: geschlossen

24. Dezember: 10.00 – 14.00 Uhr (nicht alle Aussteller)

26. Dezember: 12.00 – 21.00 Uhr

Die Glühwein- und Imbissstände haben zudem jeweils eine Stunde danach noch auf.

Und noch etwas ist in diesem Jahr anders. Und zwar wird der Weihnachtsbaum in diesem Jahr zwar traditionell am 21. November feierlich „eingeleuchtet“, doch bleibt das Licht nur halbtags an. Zwischen 23.00 und 15.00 Uhr bleiben die Lichter aus.