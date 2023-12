Weihnachtsmarkt Dortmund: Feuer-Ausbruch nahe XL-Weihnachtsbaum – es hätte im Drama enden können

Ein Feuer ist auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund ausgebrochen! In der Nacht auf Sonntag (3. Dezember) brannte dort plötzlich ein Stand – ganz in der Nähe des größten Weihnachtsbaumes der Welt.

Glücklicherweise traf es nur einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund. Hätte sich das Feuer weiter ausgebreitet, stände die finanzielle Existenz vieler Menschen auf dem Spiel.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Baumstriezel-Stand brannte lichterloh

Laut DER WESTEN-Informationen hat es auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund einen Brand gegeben. In der Nacht zu Sonntag etwa gegen 0.30 Uhr, wie ein Feuerwehr-Sprecher bestätigte, stand plötzlich der Baumstriezel-Stand in Flammen. Dieser befindet sich in direkter Nähe zum allseits bekannten XL-Weihnachtsbaum.

Nur aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Marktstände verhindert werden. Kaum auszumalen, was das bedeutet hätte. Denn die Hütten bestehen alle aus Holz, bieten also reichlich Futter für die Flammen.

Feuer auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund! Foto: Mauermann / news 4 Video-Line TV

Was passiert jetzt mit dem Stand?

Zunächst war unklar, was den Brand ausgelöst haben könnte. Gegenüber DER WESTEN sprach ein Feuerwehr-Sprecher jedoch von qualmender Holzkohle, die sich noch in der Hütte befand. Weiter muss die Polizei ermitteln. Viele Besucher werden sich nun aber eine ganz andere Frage stellen. Wie geht es für den Baumstriezel-Stand weiter?

In dem aktuellen Stand können die Budenbetreiber hier keine süßen Leckereien mehr zaubern, geschweige denn sie verkaufen. Wie lange werden die Aufbauarbeiten wohl dauern, oder werden die Besucher des Dortmunder Weihnachtsmarktes in diesem Jahr wohl erst mal auf die beliebte Süßigkeit verzichten müssen? Diese Fragen stellen sich nun erst einmal.

Zumindest kann der Feuerwehr-Sprecher die Besucher aber beruhigen. Ganz so dramatisch war die Lage wohl nicht. Etwas Qualm und kein Vollbrand – vielleicht kann der Stand also bald wieder öffnen.

