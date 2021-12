Weihnachtsmarkt Dortmund: 2G, Masken, Beschränkungen – darauf müssen Besucher sich jetzt einstellen

Dortmund. Nur noch wenige Wochen und dann ist endlich Weihnachten! Um diese Zeit läuft der Weihnachtsmarkt Dortmund auf Hochtouren. Doch ganz so unbeschwert wie früher ist es leider nicht: Du musst dich natürlich immer noch an einige Corona-Regeln halten. Erst am Donnerstag wurden neue Beschlüsse dazu offiziell.

Für Weihnachtsmärkte „ist bundesweit der Zugang inzidenzunabhängig nur für Geimpfte und Genesene (2G) möglich.“ Ergänzend kann ein aktueller Test vorgeschrieben werden (2G+). Das gilt natürlich auch für den Weihnachtsmarkt Dortmund.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund gibt es einige Corona-Regeln zu beachten. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Weihnachtsmarkt Dortmund: DAS musst du jetzt beachten

Wenn du also weder geimpft noch genesen bist, dann kannst du den Weihnachtsmarkt nicht betreten. Das Ordnungsamt nimmt Stichproben. Deswegen solltest du also deinen passenden Nachweis immer parat haben, wenn du einen Besuch planst.

Außerdem wichtig: Auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund gilt in allen Warteschlangen eine Maskenpflicht!

Weihnachtsmarkt Dortmund: Hier herrscht Maskenpflicht

Wenn du dich an alle Maßnahmen hältst, dann steht einem Besuch eigentlich nichts mehr im Wege.

