Weihnachtsmarkt Dortmund kündigt Konsequenzen an – es geht schon wieder um den Baum

„Am Weihnachtsbaum, die Lichter brennen. Wie glänzt er festlich, lieb und mild“, singt Schlager-Sängerin Michelle (52) und bringt damit nicht nur ihre Fans, sondern auch viele Weihnachtsfreunde zum Schwärmen.

Doch nicht jeder Baum bringt Freude: Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt sorgte er für Aufregung. Nun drohen weitere Konsequenzen.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Kritik-Hagel für Beleuchtung

Der ein oder andere mag sich gewundert haben, als am Montag (25. November) die Lichter des Dortmunder Weihnachtsbaumes eingeschaltet wurden. Denn der Baum erstrahlte in breiten Streifen in knalligem Rot und Weiß!

Eigentlich sollte der Zusammenhang auf der Hand liegen: Rot und Weiß sind die Farben der Stadt Dortmund. Doch für viele war dieser Hintergrund nicht so offensichtlich.

+++ Weihnachtsmarkt Dortmund: Besucher-Wut findet kein Ende – „Beschämend“ +++

Denn inzwischen kursieren zahlreiche Memes in den sozialen Medien. Man witzelt über das „Dortmunder Verkehrshütchen“, den „Dortmunder Leuchtturm“ und die „Dortmunder Wichtelmütze“. Nun sprach auch ein Schausteller Klartext, so verrät er gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ die Konsequenzen rund um den weihnachtlichen Baum in NRW.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Kritik wegen „Lichtinstallation“

Aber: „Die Lichtinstallation bietet viel Abwechslung“ meint er zunächst etwas positiv gestimmt. Und gerade deshalb versammeln sich dort vielen Menschen, um Fotos zu machen. Doch es gibt nicht nur Begeisterung, weiß Patrick Arens, Sprecher der Dormtunder Schausteller, denn gerade im Internet wird über den Weihnachtsbaum gelästert. „Ab und zu muss man kritische Stimmen aushalten“, sagt er, doch er hält sie nicht nur aus – er nimmt sie mit, so Arens weiter.

Er verrät, dass sie dafür sorgen, dass der Baum auch tagsüber weihnachtliche Stimmung verbreitet. Jetzt heißt es nur noch ein ganzes Jahr warten und bangen, bis der Baum wieder in weihnachtlichem Glanz erstrahlt. Vielleicht diesmal mit etwas mehr Schmuck.