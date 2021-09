Thier-Galerie Dortmund: Neuer Shop hat eröffnet und verspricht „Sommer das ganze Jahr“

Dortmund. Die Thier-Galerie Dortmund ist eine beliebte Anlaufstelle für jeden, der kleine oder größere Besorgungen machen möchte. Auch kulinarisch gibt es dort einiges zu entdecken. Jetzt ist das Angebot noch einmal gewachsen!

Der neue Shop, der nun in der Thier-Galerie Dortmund eröffnen hat, bringt einen Food-Trend aus Brasilien nach Deutschland.

In der Thier-Galerie Dortmund hat ein neuer Shop eröffnet. (Archivbild) Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Thier-Galerie Dortmund: Neuer „Açaí Verão“-Shop verspricht „Sommer das ganze Jahr“

Der neue Shop „Açaí Verão“, was übersetzt so viel wie „Açaí-Sommer“ bedeutet, bietet - wie der Name bereits verrät - die als Super-Food bezeichnete Açaí-Beere an. Wer sich nichts unter dem Begriff vorstellen kann: Zu Deutsch heißt die Pflanze, an der die Früchte wachsen, Kohlpalme. Sie ist in Südamerika beheimatet. In Brasilien findet man Stände und Läden, in denen Açaí-Produkte angeboten werden, quasi an jeder Ecke.

---------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

hat 12 Stadtbezirke mit 62 Stadtteilen

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

---------------------------

„Açaí Verão“ ist stolz, diesen Trend jetzt auch in die Thier-Galerie Dortmund zu holen. „Herzlich willkommen! Heute hat @acaiverao.de neu bei uns im Erdgeschoss eröffnet. Unter dem Motto ‚Sommer das ganze Jahr‘ bekommst du hier Superfood aus dem Amazonasgebiet“, heißt es auf der Instagram-Seite des Einkaufszentrums. Und weiter: „Auf der Speisekarte stehen vielfältige Früchte-Bowls mit Açaí-Beeren in vier verschiedenen Größen. Açaí-Bowls gelten an den Stränden Brasiliens schon länger als Trend-Snack. Probier’s mal aus!”, so die Einladung.

Unter dem Social Media-Posting reagieren die Ersten bereits überschwänglich mit Herz-Emojis.

Neuer „Açaí Verão“-Shop in der Thier-Galerie Dortmund: Sind die Beeren wirklich ein Superfood?

Wer bereits von den angeblichen Wunderkräften der Açaí-Beere gehört hat und sich beispielsweise durch den Verzehr einen Abnehm-Erfolg erhofft, der sollte seine Hoffnungen vielleicht etwas herunterschrauben, denn ein derartiger Effekt ist nicht belegt. Wie die „Apotheker Umschau“ berichtet, enthält die Açaí-Beere nämlich verhältnismäßig viel Fett, vergleichbar mit dem Gehalt einer Avocados. „Açaí-Anbieter werben damit, dass die Frucht den Hunger zügeln und den Stoffwechsel ankurbeln soll. Studien, die das belegen würden, gibt es allerdings nicht“, so das Portal.

---------------------------

Weitere Meldungen aus Dortmund:

Dortmund: Mann am U-Turm getötet ! Verdächtiger freigelassen – Polizei hat wichtige Bitte

Hund in Dortmund einfach an Baum zurück gelassen – „So viel Angst und Misstrauen in seinen Augen“

Bundestagswahl in Dortmund: Mit Promille zu Prozenten? SPD-Kandidat verteilt sein eigenes Bier

---------------------------

Viele schwören jedoch auf den Food-Trend aus Brasilen. „Tatsächlich ist die Açaí die zur Zeit meist erforschte Beere weltweit. Viele Studien, darunter auch welche für die Lebensmittel- und Pharma-Industrie, belegen allerlei vermeintlich positive Effekte, die die Beere auf die Gesundheit haben soll. Besonders gesund soll die Beere wegen ihres hohen Gehalts an Anthocyanen sein, eine Form von Antioxidantien“, so die „Apotheker Umschau“ weiter.

Wir sind gespannt wie das Produkt aus Südamerika bei den Kunden der Thier-Galerie Dortmund ankommt.

>>> Welcher Shop in der Thier-Galerie Dortmund kürzlich schließen musste und welche heftige Begründung es dafür gab, liest du hier <<<