Rewe in Dortmund schließt – Kunden entsetzt: „Darf man uns nicht wegnehmen“

Rewe in Dortmund und anderen Städten ist für viele Kunden eine beliebte Anlaufstelle, wenn es um den Wocheneinkauf geht. Denn Supermärkte bieten ein größeres und vielfältiges Sortiment an als Discounter.

Jetzt müssen sich Kunden allerdings von einem Rewe in Dortmund verabschieden. Davon sind sie offenbar alles andere als begeistert.

Rewe in Dortmund schließt: „Darf man uns nicht wegnehmen“

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, handelt es sich bei der Schließung um die Filiale an der Rahmer Straße 262 in Dortmund. Eine Sprecherin bestätigte, dass der Laden Ende September 2025 schließen wird. Einen konkreten Termin gibt es bislang aber noch nicht.

Von der Rewe-Schließung in Dortmund sind Kunden nicht begeistert. „Wir brauchen den Markt, den darf man uns nicht wegnehmen“, sagt eine Kundin gegenüber der Zeitung zitiert. Doch was passiert mit dem Supermarkt?

Wie geht es mit der Rewe-Filiale weiter?

Einen konkreten Grund für die Schließung nennt die Sprecherin von Rewe dennicht. Sie gibt allerdings Hoffnung, dass die Schließung kein Abschied für immer sein muss. „Rewe Dortmund hat weiterhin großes Interesse daran, den Standort zu entwickeln und es laufen derzeit intensive Gespräche für eine Umstrukturierung“, erklärt sie.

Demnach sei etwa ein Umbau oder auch ein Neubau an Ort und Stelle in der Verlosung. Das ganze Vorhaben steht und fällt allerdings mit mehreren Faktoren – mitunter der Baugenehmigung. „Derzeit sind wir im Rahmen des Antrags auf die Baugenehmigung in sehr konstruktiven Gesprächen mit den Projektbeteiligten“, erklärt die Sprecherin weiter. Sollte es tatsächlich zu einer neuen Filiale kommen, wünschen sich Kunden nach Angaben der „Ruhr Nachrichten“ vor allem ein größeres Sortiment. Ob es dazu kommt, bleibt vorerst allerdings abzuwarten.