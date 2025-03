Stadt Dortmund macht Ernst – Autofahrer sollten künftig gehörig aufpassen

Achtung, liebe Menschen aus Dortmund! Ihr könnt euch auf eine große Veränderung im Stadtverkehr einstellen. Auch wenn diese nun etwas später kommt als erwartet.

Doch es gibt nicht nur Grund zur Freude, sondern auch Anlass zur Wachsamkeit. Besonders Autofahrer müssen bald ordentlich aufpassen.

Dortmund: Veränderungen rund um die Ring-Linie 400

Eigentlich sollte die neue Ring-Buslinie 400 schon im Sommer durch die Innenstadt rollen, doch wegen einer Großbaustelle in der Von-der-Goltz-Straße verschiebt sich der Start auf Oktober. Doch damit nicht genug – das gesamte Verkehrsnetz wird umgekrempelt! Ein komplett neuer Busfahrplan sorgt für frischen Wind und bringt viele Veränderungen mit sich (>>> hier gibt’s mehr Infos).

Vor allem die Linie 400 steht im Zentrum der Veränderungen, denn sie verbindet innerstädtische Stadtteile und wichtige Stadtbahnverbindungen. Aber auch für viele andere Linien bringt das große Umstellungen mit sich: Linien wie die 412, 451 und 455 müssen sich auf erhebliche Veränderungen einstellen, da sie teilweise parallel zur neuen Strecke verkehren. Mehr Busse, mehr Verbindungen, mehr Verkehr – und das alles bei einem Investitionsvolumen von rund 2,5 Millionen Euro.

Falschparker aufgepasst: Härtere Maßnahmen sind geplant

Und damit das reibungslos klappt und die Busse möglichst oft pünktlich an den Haltestellen ankommen, hat die DSW 21 laut den „Ruhr Nachrichten“ noch weitere Pläne. Vor allem die Autofahrer sind ein heißes Thema, denn die Stadt will härter gegen Falschparker vorgehen – vor allem, wenn sie den Busverkehr ver- oder behindern. Die DSW 21 ist dazu bereits mit der Stadtverwaltung im Gespräch.

Was das genau für die Autofahrerinnen und Autofahrer aus NRW bedeutet, ist noch nicht ganz klar, aber eines ist sicher: Wer sich an die Regeln im Verkehr hält und ordentlich parkt, hat nichts zu befürchten! Also: Augen auf in Dortmund.