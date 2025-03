Dortmund: Mann hisst Deutschland-Flagge im Garten – er ahnt nicht, was er damit auslöst

In einigen Gärten in Dortmund sieht man sie nur zu bestimmten Anlässen wie der Fußball-EM oder den Olympischen Spielen, in anderen hingegen das ganze Jahr: die gehisste Deutschland-Flagge.

Bei der Wahl der Deutschland-Flagge ist allerdings höchste Vorsicht geboten, denn sonst kann es ganz schön teuer werden!

Dortmund: Vorsicht gilt bei DIESEN Flaggen

In der Kleingartenanlage Westrich in Dortmund wurde eine Deutschland-Flagge mit einem Aufdruck einer halb geschälten Banane gehisst, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten. Was zunächst nach einem lustigen Motiv aussieht, kann allerdings zu fiesen Strafen führen.

+++ Dortmund: Polizei warnt vor fieser Betrugsmasche – es passiert an Geldautomaten +++

Im Paragraf 90, Absatz 1 im Strafgesetzbuch steht nämlich geschrieben: „Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts die Farben, die Flagge, das Wappen oder die Hymne der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder verunglimpft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“ Doch wie teuer kann das Ganze für den Mann aus Dortmund werden?

+++ Lotto-Chico plaudert über seine Gage bei „Promis unter Palmen“: „1,5 Millionen Euro“ +++

So teuer kann das Vergehen werden

Der Mann aus Dortmund ist nicht die erste und vermutlich auch nicht die letzte Person, die mit ihrer Flagge in die Falle getappt ist. Das Gericht entscheidet allerdings von Fall zu Fall, welche Strafe die jeweilige Person für ihr Vergehen erhält.

Auch interessant:

In Baden-Württemberg gab es für ein ähnliches Vergehen im Februar eine Geldstrafe von 800 Euro, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten. Dort hing ein Mann eine Deutschland-Flagge mit Banane aus seinem Fenster. Ob der Mann aus Dortmund dieselbe Summe zahlen muss, bleibt abzuwarten. Der Vorsitzende des Dortmunder Gartenvereins Westrich hat ihn bereits gebeten, die Flagge zu entfernen.

Dortmund: Vorsitzender möchte „keine Schwierigkeiten“

„Wir wollen gar keine Schwierigkeiten“, sagt er der Zeitung. „Ihm war wohl tatsächlich nicht bewusst, mit dem Hissen der Flagge etwas falsch gemacht zu haben“, erklärt er weiter. Er hofft deshalb, dass es gar nicht erst zu einer juristischen Beurteilung kommt. Was die Deutschland-Flagge in Dortmund auslöst, hätte wohl keiner geahnt.