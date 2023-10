Real in Dortmund geschlossen – jetzt ist klar, wer als Nachfolger kommt!

Schon seit über einem Jahr ist die Real-Filiale in Dortmund-Aplerbeck dicht. Seither ist hier nichts Neues eingezogen. Kein Supermarkt oder Discounter hat sich den Standort gekrallt – bis jetzt.

Denn nun kommt Bewegung in das Kaufhaus in Dortmund. Wer den Standort in der Schleefstraße übernehmen wird, steht nun fest.

Real in Dortmund zu: DIESER Markt übernimmt

Kein Edeka, kein Kaufland und auch kein Rewe zieht in das Gewerbegebiet an der Bundesstraße B1 ein. Stattdessen soll hier ein Marktkauf in dem großen Einkaufscenter seinen Platz finden. Seit Juni 2022 ist die Real-Filiale hier bereits raus.

Zurzeit wird auf dem Gelände aber noch gebaut. Der Einzug des neuen Marktkaufs dürfte laut den „Ruhr Nachrichten“ noch bis Mitte nächsten Jahres dauern. Allerdings ist das noch nicht alles, was hier auf der Großbaustelle realisiert werden soll. Zwei weitere Geschäfte ziehen hier teils vorübergehend, teils dauerhaft ein.

Postbank und Decathlon ziehen ein

Vom 5. bis zum 7. Oktober steht der Umzug der Postbankfiliale an der Schleefstraße an. Am 9. Oktober eröffnet dann die neue Filiale samt Schreibwarengeschäft, Post und Geldautomat neben Takko Fashion. Für die Stammkunden ist dieser Standort sehr wichtig, denn der Automat ist die einzige Möglichkeit für Postbankkunden, in der Umgebung noch an Bargeld zu kommen.

Neben dem dauerhaften Umzug der Postbankfiliale wird auch Decathlon für sechs Monate rüberwandern. Seit Samstag (30. September) finden die Kunden das Geschäft in der Nähe von McDonalds. Nach dem halben Jahr geht es wieder zurück an den alten Standort. Der wird in der Zwischenzeit renoviert. 2024 erfolgt dann die Neueröffnung.