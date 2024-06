Polizei Dortmund bereitet sich auf EM vor – und hat ein wichtiges Anliegen

Die EM steht in den Startlöchern! Gefühlt ist ganz Deutschland bereits im Fußball-Fieber. Doch nicht nur Fans bereitet sich auf das wohl größte Sport-Spektakel des Jahres vor. Auch die Polizei Dortmund ist in Alarmbereitschaft – und hat ein wichtiges Anliegen.

Beim Thema Fußball geht es oft hitzig her. Nicht selten kommt es außerhalb des Platztes unter Anhängern zu Auseinandersetzungen und Schlägereien. Dem will die Polizei Dortmund jetzt mit einer Kampagne entgegenwirken.

Polizei Dortmund appelliert an Fans

„FAIRPLAY + RESPECT“ nennt sich das Projekt, welches unter anderem in Dortmund anlässlich der Europameisterschaft ins Leben gerufen wurde. „‘FAIRPLAY + RESPECT‘ gelten nicht nur auf dem Platz, sondern überall da, wo Menschen sich begegnen – im täglichen Umgang zwischen allen Bürgerinnen und Bürgern, den Besucherinnen und Besuchern in unseren Städten, Fußballfans sowie Mitarbeitenden der Polizei und den Städten, mit ihren Rettungsdiensten und Feuerwehren – den Verantwortlichen für Ihre Sicherheit. Mit unserer Kampagne wollen wir zeigen, was uns dabei wichtig ist – ‚FAIRPLAY + RESPECT‘“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Dortmund.

Bereits im Jahr 2022 gab es ein erstes gemeinsames Projekt in Dortmund mit dem Namen „Der Mensch dahinter“. Es wurde unter anderem 2023 in Köln fortgesetzt und ist mittlerweile zu einer Wanderausstellung geworden Mit der EM 2024 soll es nun mit dieser Kooperation passend weiter gehen. Die Kampagne ist offiziell am Freitag (7. Juni) gestartet.

Nicht nur Dortmund beteiligt sich an dem Projekt

An der Kampagne beteiligen sich auch noch die NRW-Städte Düsseldorf, Köln und Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Polizeipräsident Tim Frommeyer unterstützt die Kampagne mit den Worten: „Die Europameisterschaft als Heimspiel in der eigenen Stadt ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance, sich als rechtsstaatliche und bürgernahe Polizei zu präsentieren. Damit das gelingt, erwarten wir im Umkehrschluss aber auch Fairplay und Respekt gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen.“