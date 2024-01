McDonald’s in Dortmund: Mann betritt Filiale – was er dann macht, ist kaum zu fassen

Was hat er sich dabei nur gedacht? Ein Mann betrat am Hauptbahnhof Dortmund eine McDonald’s-Filiale – plötzlich musste die Polizei anrücken! Was der Mann in dem Fastfood-Restaurant tat, ist wirklich kaum zu fassen.

Verhaftet wegen eines Spielzeugs: So erging es einem Mann am 22. Januar (Montag) in Dortmund. Er brach bei McDonald’s eine Vitrine auf – und wurde dabei erwischt!

Unfassbare Tat im McDonald’s am Dortmund Hauptbahnhof

Gegen 20.45 Uhr wurde die Bundespolizei deswegen alarmiert. Ein Mitarbeiter beobachtete die Tat, hielt den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die Polizisten machten Fotos der Hebelspuren und führten eine Videosicherung der Überwachungskameras durch.

Der Dortmunder wurde anschließend in das Bundespolizeirevier am Dortmunder Hauptbahnhof gebracht. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte ein sogenanntes Einhandmesser. Dabei handelt es sich um ein Messer welches mittels einer, an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe, einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann.

Dortmund: Auf den Mann kommt jetzt ein Verfahren zu

Außerdem wurde ein Alkoholtest bei dem polizeibekannten Mann durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,2 Promille. Die Bundespolizisten stellten das Messer sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffe, besonders schweren Falls des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

