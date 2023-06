Mit der Vespa auf zur Spendenfahrt – bei dem Angebot spitzt Kürsat „Chico“ Yildirim aus Dortmund sofort die Ohren. Der Lotto-Millionär will sich diese Aktion auf keinen Fall durch die Lappen gehen lassen.

Als er über seinen YouTube-Channel „Chico, ich wünsche mir“ die Anfrage aus NRW erhält, ist er sofort dabei. Für einen guten Zweck macht der Lotto-König auch mal ein bisschen Geld locker.

Lotto-König Chico setzt sich für kranke Kinder ein

Kürsat „Chico“ Yildirim ist am Sonntag (25. Juni) zu einer Spendentour nach Plettenberg gefahren. Dafür ließ er seinen heiß geliebten Ferrari zurück und klemmte sich hinter den Lenker der italienischen Maschine. Organisiert wurde die Aktion durch den Vespa-Club Plettenberg.

Die Idee war es, eine Motorradtour durch die Stadt im Märkischen Kreis (NRW) zu veranstalten und damit Spenden für den Verein „Strahlemännchen“ zu sammeln, der sich für die Herzenswünsche krebskranker Kinder einsetzt. Als Chico die Anfrage über sein YouTube-Format „Chico, ich wünsche mir“ erhalten hatte, war er sofort „Feuer und Flamme“, wie gegenüber DER WESTEN erzählt.

Motorrad-Spendenfahrt durch NRW

Der Vorsitzenden des Motorradvereins, Tommaso Catalano, hatte sich in der Hoffnung an Chico gewandt, durch seine Bekanntheit eine größere Reichweite für die Aktion zu erreichen und damit auch eine höhere Spendensumme für die Kinder. Der Dortmunder war sehr berührt von dem Engagement in Plettenberg.

Chico und Özer bei der Spendenübergabe. Foto: privat

Foto: privat

Lotto-Millionär „Chico“ hat bei einer Aktion für einen guten Zweck mitgemacht. Foto: privat

Foto: privat

Zusammen mit seinem langjährigen Freund Aytac Özer von der Allianz Versicherung in Castrop-Rauxel begleitete ihn ein Kamerateam bei der Aktion. Auch wenn er selbst nicht mit der Vespa umherflitzte – er präferiert seinen Ferrari – so freute er sich jedoch, die ganzen Maschinen zu sehen. Allein auf einer Vespa sitzen zu können, fand er schon „megacool“, erzählt der Dortmunder. Er ist jetzt sogar Mitglied im Vespa-Verein.

An die 500 Vespas und mittendrin ein grinsender Chico. Der Dortmunder war überwältigt von den vielen Menschen, die sich freuten, ihn zu sehen und Fotos mit ihm machen wollten. Für den Vespa-Verein ging ein Traum in Erfüllung. Doch mit einer Aktion des Lotto-Gewinners hätte niemand gerechnet.

Lotto-König „Chico“ überrascht alle

Nach Gesprächen mit den Leitern der Vereine und des Kinderhospizes eröffnet dieser nämlich, dass er nicht nur als Werbegesicht vorbeigekommen sei, sondern auch selber spenden wolle. 10.000 Euro hat Chico gemeinsam mit seinem Freund Özer an den Verein gespendet – jeweils 5.000 Euro. Insgesamt sind über 15.000 Euro zusammengekommen.

Auch der Verein „Kinderlachen“ beteiligte sich mit Sachspenden an den Verein „Strahlemännchen“ und an das Kinderhospiz – unter anderem mit einem 2.500-Euro-Gutschein. Dafür soll ein spezielles Kinderkrankenbett und ein Massagegerät angeschafft werden.

Die Aktion fand im Rahmen des Youtube-Channel „Chico, ich wünsche mir“ statt, auf dem jede Woche immer mittwochs um 18 Uhr ein neues Video erscheint.

