Kürsat Yildirim aka Chico hat es geschafft. Seit seinem Lotto-Gewinn im vergangen Jahr schwimmt der ehemalige Kranfahrer mit krimineller Vergangenheit im Geld. Doch für den 42-Jährigen ist das noch lange kein Grund, sich zurückzulehnen.

Nachdem der Dortmunder der ganzen Welt Bescheid geben musste, dass er jetzt Millionär ist, hat er zunächst viele offene Rechnungen begleichen müssen. Neben diversen Spendenaktionen versucht Chico sein Geld aber auch weiter zu vermehren. In den letzten Wochen hat er dazu seine ersten Werbe-Deals eingetütet und einen neuen Youtube-Kanal eröffnet. Und jetzt hat der Lotto-Glückspilz offenbar noch eine ganz andere Kernkompetenz an sich entdeckt.

Lotto-König Chico will chillen – dann passiert es

So ist Chico offenbar unter die Komiker gegangen, veröffentlichte er doch zuletzt ein gemeinsames Video mit seinem Kumpel Abdul Amzugh. Es zeigt, wie sich beide in einem Liegestuhl entspannen. „Ey Bro, hier ist aber herbe geil chillig oder?“, fragt der Dortmunder seinen Freund. Der bestätigt: „Hier ist richtig geil zum Chillen, Bruder.“

Ohne Umschweife greift der neureiche Millionär Richtung Tisch: „Aber unser Espresso ist auch herbe lecker, Bruder“, freut er sich über sein Lieblingsgetränk, das servierfertig bereitsteht. Beide stoßen an: „Auf uns, Bruder.“ Doch was dann passiert, konnte niemand ahnen.

Zwei Möpse im Chico-Video

„Das haut aber herbe rein“, merkt Chico plötzlich. „Was ist da drin?“, ruft sein Kollege noch. Doch plötzlich, wie von Zauberhand, sind der Dortmunder und sein Kumpel verschwunden. Statt der beiden Röstbohnen-Liebhaber sitzen plötzlich zwei ganz andere Lebewesen auf den Liegestühlen. Der aufgeregte Dialog der beiden Komiker geht weiter „Bruder, sehe ich das richtig, oder bist du ein Mops?“, fragt Amzugh. Ebenso überrascht gibt sich Mops Chico: „Alter, was ist denn mit uns passiert? Sind wir jetzt Möpse oder was?“

Völlig irritiert machen beide den Espresso für die „Verwandlung“ verantwortlich: „Da war irgendetwas Komisches drin, Bruder.“ Die Aufregung hält noch ein wenig an. Dann ist der Spuk vorbei. Die Darbietung spaltet die Chico-Fangemeinde. „Der Burner“, schreibt einer. „Sag noch einmal Bruder und ich glaub dir“, meint der nächste. Ein weiterer Fan regt ein Trink-Spiel an: „Bei jedem ‚Bruder‘ ein Schnaps.“ Experten raten angesichts der Dichte der Verwendung des Wortes aber nur besonders trinkfesten Zeitgenossen zu einer Teilnahme an dem Spiel.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.