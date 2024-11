Lotto-Millionär Chico bricht in Tränen aus – die Vergangenheit holt ihn plötzlich wieder ein

Eigentlich hat Lotto-Millionär Chico alles, was man sich im Leben wünschen kann. Jedoch lief Chicos Leben nicht immer so gut, wie es jetzt ist. Der Millionär spricht zwar offen über seine Vergangenheit, aber in einem neuen YouTube-Video holt ihn diese dunkle Zeit wieder richtig ein. Bei den Erinnerungen kann er die Tränen nicht unterdrücken.

In dem Video besucht Chico einen Ort, der ihm in seiner Vergangenheit viel bedeutet hat, die „Klinik am Kaiserberg“ in Hagen. In dieser hat der Lotto-Millionär sechs Monate eine freiwillige Drogentherapie gemacht, was sein Leben verändert hat. Es war bereits seine dritte Therapie, um von der Sucht wegzukommen.

Lotto-Chico war 25 Jahre von Sucht betroffen

Chico trifft sich in dem Clip mit seinem ehemaligen Therapeuten und redet offen mit ihm. Er erklärt, dass er wegen seiner Drogensucht ganze 25 Jahre seines Lebens verschwendet hat und wie dankbar er für die Therapie ist, die er in der Klinik machen konnte. Aber auch wenn er jetzt alles hat, was man sich wünschen kann, erklärt der Lotto-Millionär, dass er immer noch mit seiner Psyche zu kämpfen hat, um nicht zurück in die Sucht zu fallen.

Chico macht in dem Video eine Führung durch die Klinik, in der er fast ein halbes Jahr verbracht hat. Immer wieder kann der Lotto-Gewinner aus Dortmund es kaum glauben, ist sprachlos bei den Erinnerungen an seine Zeit in der Klinik.

Jetzt hat Chico zwar alles, aber bei dieser Reise in die Vergangenheit kommen dem Lotto-Gewinner die Tränen. Weinend erklärt er, dass er die Patienten in der Klinik gut verstehen kann, denn ihm ging es früher auch sehr schlecht. Erst nach seinem Gewinn im Lotto hat sich sein Leben verbessert. Ergriffen erinnert er sich an seine Zeit in der Klinik und fragt sich: „Womit habe ich das verdient?“

Lotto-Millionär Chico: „Bitte schmeißt euer Leben nicht weg.“

Bei seinem Besuch in der Klinik für Suchtberatung ist der Lotto-Millionär Chico sichtlich gerührt. Er beichtet offen, dass er manchmal Angst hat, dass sein Gewinn nur ein Traum war und er bald aufwacht. Aber Chico erklärt auch, dass er trotz des Geldes immer noch am kämpfen ist und er nicht weiß, wie er es ohne seinen Lotto-Gewinn aus der Sucht geschaffen hätte.

In dem YouTube-Video betont der Lotto-Millionär Chico immer wieder, dass man sich Hilfe suchen sollte, wenn man ebenfalls mit Drogen zu kämpfen hat. Die Zeit in der Klinik war für Chico sehr schön und hat sein Leben verändert. Er ist immer noch dankbar für die Hilfe, die er dort erhalten hat. Er bittet Fans, die ebenfalls unter einer Drogensucht leiden: „Bitte schmeißt euer Leben nicht weg.“