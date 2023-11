Lotto-König „Chico“ zeigt seine Schmucksammlung – der Wert ist kaum zu fassen

Lotto-König „Chico“ hat das geschafft, wovon viele ihr ganzes Leben lang träumen: Er sahnte fast zehn Millionen Euro im Lotto ab. Seitdem steht sein Leben Kopf. Plötzlich ist alles anders bei dem Dortmunder.

Er lebt ein Leben in Saus und Braus, plötzlich kann er sich das leisten, wovon er früher nur geträumt hat: Lotto-König „Chico“ hat sich von seinem Lotto-Gewinn schon so einiges gegönnt. Da wären zum Beispiel gleich drei dicke Protzkarren der Marken Ferrari und Porsche.

+++Lotto-König „Chico“ will in diese TV-Sendung! Ausgerechnet seine Drogen-Vergangenheit soll ihm dabei helfen+++

Lotto-König „Chico“ lässt sich von Vox-Team begleiten

Erst kürzlich berichteten wir über seinen von Markenklamotten überschwemmten Kleiderschrank. So darf „Chico“ eine Jacke der Luxus-Marke „Burberry“ sein Eigen nennen. Der Preis? Stolze 2.700 Euro! Doch das ist längst nicht das Ende der Fahnenstange. Außerdem ist „Chico“ stolzer Besitzer von Birkenstocks der Luxusmarke Dior. Diese liegen bei schlappen 1.200 Euro pro Paar!

Mehr über den Dortmunder: Lotto-König „Chico“ mit eindringlicher Warnung – „Sollen tausendmal überlegen“

Jetzt hat sich der Multi-Millionär für die Sendung „Neues Leben, neues Glück?!“ von einem Vox-Kamera-Team begleiten lassen. In der Doku spricht er unter anderem über seine schwere Drogen-Vergangenheit und zeigt dem Kamera-Team sein Kinderzimmer, denn „Chico“ wohnt zum Zeitpunkt des Drehs tatsächlich noch bei seinen Eltern.

Lotto-König „Chico“: Mit dem Luxuswagen zum Bäcker

Nach einem Schwenker in die Vergangenheit, geht es schließlich um die Gegenwart: Und da sind vor allem „Chicos“ teuren Luxusgüter ein Thema. So zeigt er sich im Fernsehen, wie er für das Frühstück mit Freundin Candice in einer Protzkarre vorfährt und Brötchen besorgt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Der Wert seiner Luxuskarossen? Mehrere Hunderttausend Euro! Doch auch bei dem Wert seines Schmucks schlackert jeder Normal-Verdiener gewaltig mit den Ohren. „Dann habe ich mir noch für eine halbe Millionen Euro Schmuck gekauft“, berichtet er. „Hier, guck doch mal was für eine geile Uhr“, zeigt er ein Schmuckstück stolz in die Kamera. Ja, „Chico“ liebt das süße Luxus-Leben eben…