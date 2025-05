Karsten Wildberger privat: DAS ist über das Privatleben des Digitalministers bekannt

Karsten Wildberger (55) ist der neue Stern am Polit-Himmel – und privat ein echter Überraschungskandidat! Der smarte Physik-Doktor, der bisher die MediaMarkt-Saturn-Kette als CEO leitete, ist seit Mai 2025 Deutschlands erster Digitalminister unter Friedrich Merz. Doch was steckt privat hinter dem Mann, der Faxgeräte aus Behörden verbannen will?

Eines vorab: Karsten Wildberger wird sich in Sachen Gehalt verschlechtern. Während er als Manager noch Millionen scheffelte, wird er als Minister „nur noch“ ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdienen. Bei Ceconomy kassierte er satte 2,8 Millionen Euro pro Jahr – ein Traumgehalt! Doch jetzt, als Digitalminister, macht er einen krassen Schnitt: Mit „nur“ rund 200.000 Euro jährlich bedeutet das ein Minus von über 90 Prozent. Privat muss das wehtun, oder? Trotzdem tauscht er die Chefetage gegen die Politik.

Karsten Wildberger privat: Über seine Familie weiß man nur wenig

Was weiß man über die Familie von Karsten Wildberger? Ziemlich wenig! Man weiß nur, dass Wildberger verheiratet ist und eine Familie hat. Der Hesse, geboren 1969 in Gießen, lebt für Frau und Kinder (genaue Anzahl unbekannt). Seine Zeit in Australien bei Telstra (2013–2016) dürfte ihn und seine Familie besonders geprägt haben. Die „Can-do-Attitude“ der Aussies liebte er, doch privat zog es die Wildbergers zurück nach Europa. Mit Smartwatch am Handgelenk und Gesundheitsring am Finger bleibt er auch privat ein Technik-Nerd, der gerne radelt und liest.

Karsten Wildberger hat schon als Eon-Manager gearbeitet. Foto: imago/sepp spiegl

Der Lebenslauf von Karsten Wildberger ist eindrucksvoll: Ein Karriere-Highflyer geht all in! Privat mag Karsten Wildberger bodenständig wirken, doch sein Lebenslauf ist ein Blockbuster! Physikstudium an TU München und RWTH Aachen, Promotion in Festkörperphysik, MBA an der Elite-Uni INSEAD – der Mann hat Köpfchen! Von der Boston Consulting Group (1998–2003) über Top-Jobs bei T-Mobile, Vodafone und E.ON bis zur Ceconomy-Spitze. Sein Lebenslauf glänzt mit digitaler Transformation und internationalem Flair. Privat ein „Neugieriger“, wie er sagt, der jetzt die deutsche Verwaltung aufmischen will.

Karsten Wildberger privat: Ein Macher durch und durch

Privat bleibt Wildberger ein Rätsel: Kein Polit-Profi, sondern ein Macher, der Action liebt und Stillstand hasst. Ob er privat mit Familie die Minister-Herausforderung feiert oder insgeheim sein altes Gehalt vermisst? Eines ist klar: Karsten Wildberger ist bereit, Deutschland digital zu machen – und wir sind gespannt, wie er das meistert.

