Reem Alabali-Radovan privat: Sie ist mit einem Muskelpaket verheiratet

Reem Alabali-Radovan ist die neue Entwicklungsministerin. Privat lebt die 35-jährige SPD-Politikerin ein Leben voller Kontraste: Vom Boxring bis zur Familienidylle. Wer ist Reem Alabali-Radovan privat?

Ihre Herkunft prägt Reem Alabali-Radovan zutiefst. 1990 in Moskau geboren, floh ihre irakische Familie vor Saddam Husseins Regime. Ihr Vater kämpfte bei den Peschmerga, ihre Eltern waren Ingenieure im Widerstand. 1996 fand die Familie in Schwerin Asyl. Russland, Irak, Deutschland – ein internationales Leben. Eines, das ihr Motor für Integration und gegen Rassismus ist.

+++ Das dürfte dich auch interessieren: Olaf Scholz privat: DIESE Frage über Ehefrau Britta empörte ihn sehr +++

Reem Alabali-Radovan privat: Ihre Ausbildung machte sie an der FU Berlin

Privat ist Bildung das Steckenpferd von Reem Alabali-Radovan. Nach dem Abitur 2008 am Schweriner Fridericianum studierte sie Politikwissenschaft an der FU Berlin (Bachelor 2013). In ihrer Bachelorarbeit analysierte sie den syrischen Bürgerkrieg – ein Thema, das ihre Herkunft spiegelt.

+++ Markus Söder privat: Zu seiner Familie gehört eine uneheliche Tochter +++

Der Lebenslauf Reem Alabali-Radovan glänzt: Vom Deutschen Orient-Institut über Arbeit in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Nostorf-Horst (in der sie mit ihren Eltern aufgenommen worden war) bis zur Integrationsbeauftragten Mecklenburg-Vorpommerns und schließlich zur Staatsministerin.

Reem Alabali-Radovan privat: Sie und ihr Ehemann lieben den Boxsport

Privat schlägt ihr Herz für ihre Tochter, ihren Ehemann – und den Boxsport. Sie ist mit keinem geringeren als dem Profiboxer Denis Radovan verheiratet. Mit dem deutsch-rumänischen Muskelpaket teilt sie die Leidenschaft für den Ring. Beim BC Traktor Schwerin trainieren beide. „Boxen lehrt Respekt“, betonte sie auf „integrationsbeauftragte.de“. Seit März 2023 ist das Paar Eltern einer Tochter. Privat genießt Reem die ruhigen Momente als Mutter, fernab politischer Bühnen. Ihr Ehemann ist ihr Fels in der Brandung, im Ring wie im Leben.

Der Ehemann von Reem Alabali-Radovan ist erfolgreicher Boxer und heißt Denis Radovan. Foto: imago images/Torsten Helmke

Und was verdient sie? Das Gehalt von Reem Alabali-Radovan als Bundestagsabgeordnete liegt bei etwa 10.000 Euro monatlich, plus ministerielle Zulagen (abgeordnetenwatch.de). Privat liegt ihr Fokus aber auf Gerechtigkeit, nicht auf Geld. Sie kämpft für Transparenz, etwa durch ein Lobbyregister.

Reem Alabali-Radovan privat und öffentlich eine Powerfrau

Privat ist Reem Alabali-Radovan eine Kämpferin – für ihre Überzeugungen, ihre Familie, ihre Herkunft. Kritik perlt ab, ihr Lebenslauf beeindruckt, ihr Ehemann inspiriert. Ob im Boxring oder im Kabinett: Reem bleibt privat und öffentlich eine Powerfrau, die Deutschland prägt.

Ebenso interessant ist das Privatleben von Reem Alabali-Radovans SPD-Chef . Alles zu Lars Kingbeil erfährst du hier: Lars Klingbeil privat: Aus diesem Grund muss er sein Kind geheim halten