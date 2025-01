Markus Söder privat: Zu seiner Familie gehört eine uneheliche Tochter

Die CDU/CSU gehört zu einer der stärksten Parteien im Deutschen Bundestag. Bei der Bundestagswahl 2025 liegen alle Augen auf der CDU und Kanzlerkandidat Friedrich Merz – doch auch die CSU hat mitzureden. Als CSU-Parteichef ist Markus Söder bei der Bundestagswahl nicht unbedeutend – eine Regierungszusammenarbeit mit den Grünen hat er bereits ausgeschlossen. Doch was Markus Söder privat macht und wie es um sein Familienleben steht, erfährst du hier.

Markus Söder privat: Schon in Kindesalter hatte er politisches Vorbild

Markus Thomas Theodor Söder wurde am 5. Januar 1967 in Nürnberg geboren und ist im Viertel Schweinau aufgewachsen. In Nürnberg betrieben seine Eltern Max, ein Maurermeister, und Renate Söder, Bankkauffrau, ein Bauunternehmen. Das Abitur machte Markus Söder im Jahr 1986 mit einem Durchschnitt von 1.3, danach legte er eine 15-monatige Wehrpflicht ab. In Erlangen studierte Markus Söder Jura, nach seinem ersten Staatsexamen schlug er aber einen anderen Weg ein. Von 1992 bis 1993 machte Markus Söder ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk, wo er bis 1994 als Fernsehredakteur politische Beiträge produzierte. Im Jahr 1998 wurde Markus Söder an der Universität Erlangen-Nürnberg zum Dr. jur. promoviert.

+++ Charlotte Merz privat: So lernte sie Friedrich Merz kennen und lieben +++

Geprägt durch den Einfluss seines Vaters trat Markus Söder schon mit 16 Jahren, dem frühestmöglichen Alter, in die CSU und die Junge Union ein. Schon im Kindesalter sei der ehemalige Ministerpräsident und Vorsitzender der CSU Franz Josef Strauß das private große Vorbild von Markus Söder gewesen, verriet der Politiker im Jahr 2015. Ein Poster soll jahrelang die Wand über seinem Jugendbett geziert haben. Über verschiedene Positionen in der Politik, dem Vorsitzenden des CSU-Kreisverbands Nürnberg-West, dem Leiter der CSU Medienkommission und dem Genrealsekretär wurde Markus Söder im Jahr 2018 schließlich zum Bayrischen Ministerpräsidenten und 2019 zum Parteivorsitzenden der CSU gewählt.

Ehefrau und Kinder – DAS ist über das Privatleben von Markus Söder bekannt

Im Jahr 1999 heiratete Markus Söder seine Frau Karin Baumüller, zusammen hat das Paar drei Kinder und lebt in Nürnberg. Karin Baumüller-Söder wurde 1973 geboren und ist gelernte Diplom-Kauffrau, somit trennt das Paar sechs Jahre. Gemeinsam mit ihrem Bruder besitzt sie die Baumüller-Gruppe, deren Anteile sie geerbt hat. Das Familienunternehmen verfügt über ca. 2.000 Mitarbeiter und ist die für Fertigung von elektrischen Automatisierungs- und Antriebssystemen im In- und Ausland verantwortlich. Die Tochter von Markus Söder und Karin Baumüller kam im Jahr 2000 zur Welt, in den Jahren 2004 und 2007 folgen die gemeinsamen Söhne. Über Markus Söders Tochter Selina ist bekannt, dass sie 2023 zur U25-Europameisterin im Dressurreiterin gekürt wurde. Den Rest seines Privatlebens hält Markus Söder privat. Ab und zu lässt er sich der CSU-Chef bei einem Spaziergang mit Labradorhündin Fanny und Zwergpinscherweibchen Bella blicken.

Das Fasching gehört Markus Söder zu den Stammgästen. Foto: IMAGO/HMB-Media

Privat ist Markus Söder ein Fan des 1. FC Nürnberg, außerdem begeistert er sich für Star Wars und Star Treck. Eine weitere bekannte private Leidenschaft von Markus Söder ist das Fasching. Immer wieder wird Markus Söder bei der „Fastnacht in Franken“ gesehen, von Shrek bis Marilyn Monroe sind allerlei Kostüme dabei. Der „Morgenpost“ verriet Markus Söder, dass er dem Alkohol dabei aber lieber fernbleibe, da er ihm nicht schmecke. Laut dem „Spiegel“ soll Markus Söder privat lange Tennis gespielt haben und sogar in der vierthöchsten Liga in Bayern gewesen sein. Markus Söder ist 1,94 Meter groß. Die Gerüchte um eine Scheidung von Karin Baumüller wies Markus Söder im Jahr 2022 ab, noch immer ist das Paar verheiratet.

+++ Andrea Paluch privat: Woher kennt man Robert Habecks Ehefrau? +++

Markus Söder privat: Der CSU-Chef hat eine uneheliche Tochter

Mit seiner unehelichen Tochter zeigt sich Markus Söder öffentlich. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Bevor Markus Söder seine Ehefrau Karin kennenlernte, gab es noch eine andere Frau im Leben des CSU-Politikers. Nach Angaben der „HNA“ soll Markus Söder im Jahr 1991, damals mit 24 Jahren, in Nürnberg auf Ulrike Burkandt getroffen sein. In einem Sonnenstudio war Markus Söder Kunde, sie Medienkauffrau und CSU-Wählerin – nachdem Söder sie nach ihrer Telefonnummer fragte, sei laut der „Süddeutschen“ ein lockeres Verhältnis entstanden. Im Jahr 1998 kam dann Tochter Gloria-Sophie auf die Welt, als Markus Söder bereits seine spätere Ehefrau kannte. Die Geburt seiner Tochter sei nach der „Süddeutschen“ für Markus Söder kein Grund gewesen, um die Mutter zu heiraten oder Zeit mit seinem Kind zu verbringen.

+++ Friedrich Merz privat: SIE ist die Ehefrau an seiner Seite +++

Auch das Verhältnis zu seinen eigenen Eltern ist bei Markus Söder zweigeteilt – während er unter Familienfotos in den sozialen Medien die Liebe zu seiner Mutter bekundet, die mit 56 Jahren an einer Krankheit starb, habe er mit seinem Vater während seiner Jugend kaum geredet. Erst nach dem Tod seiner Mutter sei die Beziehung zu seinem Vater besser geworden. Auf öffentlichen Events lassen sich Gloria Burkandt und Markus Söder zusammen blicken – das sei es nach Angaben seiner Tochter aber auch schon gewesen. Gloria Burkandt lebt zeitweilig in New York und arbeitet dort als Model, zudem spielt sie in der Amazon Prime Serie „Licht Aus“ mit. Aus der CDU ist Gloria Burkandt im Jahr 2022 ausgetreten, da sie politisch neutral ist.

Gehalt und Vermögen: So viel verdient Markus Söder

Für seine Arbeit als Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzender erhält Markus Söder ein monatliches Grundgehalt von 14.758,12 Euro brutto, hinzu kommt eine monatliche steuerfreie Dienstaufwandsentschädigung von ca. 1.150 Euro, meint die „Stuttgarter Zeitung“.

Wie es im privaten Leben von Markus Söder aussieht, weißt du jetzt. Doch auch andere Politiker haben ein interessantes Leben abseits vom Bundestag. Hier erfährst du alles über den Grünen-Chef Felix Banaszak.