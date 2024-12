Andrea Paluch privat: Hierfür ist die Ehefrau von Robert Habeck bekannt

Für das Bündnis 90/Die Grünen geht in der Bundestagswahl 2025 Robert Habeck als Kanzlerkandidat ins Rennen. Während man andere Ehefrauen öfter an der Seite der Spitzenpolitiker sieht, ist die Ehefrau von Robert Habeck im Wahlkampf kein bekanntes Gesicht. Dennoch ist Robert Habecks Ehefrau keine Unbekannte – ganz im Gegenteil. Doch welche privaten Informationen existieren über Andrea Paluch?

Lange bevor Robert Habeck zum Bundeswirtschaftsminister wurde, lernte er seine spätere Ehefrau Andrea Paluch kennen. Nicht nur privat, sondern auch bei der Arbeit sind Andrea Paluch und Robert Habeck ein Paar. Was du über Andrea Paluch wissen solltest, erfährst du hier.

Andrea Paluch privat: Sie lebt und arbeitet an der Seite von Robert Habeck

Andrea Paluch wurde am 14. Mai 1970 in Langenhagen, in der Nähe von Hannover geboren. Im Interview mit der „taz'“ verriet Andrea Paluch, dass sie mit konservativen Eltern aufwuchs, die katholischer Konfession waren und die CDU wählten. Die spätere Ehefrau von Robert Habeck wuchs in der Region Hannover auf, wo sie später auch einem kulturwissenschaftlichen Studiengang nachging. Nach einigen Wechseln des Studienorts landete Andrea Paluch im Jahr 1992 in Dänemark, wo sie Internationale Kulturwissenschaften studiere und Robert Habeck kennenlernte, der mit einem Erasmus-Programm ins Ausland gegangen war. Bei ihrem Kennenlernen war Andrea Paluch 22 Jahre alt.

+++ Christian Lindner privat: Frau Franca Lehfeldt ist in Berlin keine Unbekannte +++

Zur Hochzeit von Robert Habeck und Andrea Paluch kam es 1996, nur vier Jahre später – sie behielt ihren Geburtsnamen. Im selben Jahr kamen die ersten gemeinsamen Kinder von Robert Habeck und Andrea Paluch auf die Welt: die Zwillinge Konrad und Anton. Zwei weitere Söhne, Jakob und Oskar, folgten. Erst nachdem Andrea Paluch promovierte und ihre Doktorarbeit veröffentlichte, nahm sie ihren Beruf als Schriftstellerin auf. Zuvor hatte Andrea Paluch mehrere Lyrik-Übersetzungen mit ihrem Ehemann Robert Habeck herausgebracht, zusammen erhielten sie 1996 den Preis für Literarische Übersetzungen der Stadt Hamburg. Zusammen haben Robert Habeck und seine Ehefrau außerdem über 15 Bücher verfasst. In einem Interview mit „Welt“ gab Andrea Paluch bekannt, dass sie die meiste Zeit mit ihrem Ehemann beim Schreiben verbringen würde.

Andrea Paluch privat: DAS ist ihre Stellung zur Politik von Robert Habeck

Robert Habeck lebt mit seiner Ehefrau Andrea Paluch zusammen in Flensburg an der Grenze zu Dänemark. In einem Interview mit dem dänischen Rundfunk klärte Andrea Paluch auf, dass ihre Kinder mittlerweile aus dem Elternhaus ausgezogen seien, fließend Dänisch sprechen und in Dänemark bei ihren Freundinnen studieren. Dass Robert Habeck zwischen Berlin und Flensburg pendelt, war 2018 eine kleine private Hürde in der Ehe, erklärte Andrea Paluch im Interview mit der „taz“. Mit der Politik von Robert Habeck will Andrea Paluch nicht in Verbindung gebracht werden, gibt nur Interviews, wenn sie mit ihrem eigenen Beruf zu tun haben. Zujubeln würde sie dem Kanzlerkandidaten aber sehr gerne. Im Wahlkampf für die Bundestagswahl wird man die Ehefrau von Robert Habeck aber wohl nicht sehen.

Wie Andrea Paluch privat tickt, weißt du jetzt. Gemeinsam mit Robert Habeck hat die Schriftstellerin einige ausgezeichnete Bücher verfasst. Worum es in den (politischen) Büchern von Robert Habeck geht, kannst du hier nachlesen.