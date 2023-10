Lotto-König „Chico“ verprasst wieder Geld – Freundin Candice wird wütend: „Du verstehst das nicht“

Zuletzt war Lotto-König „Chico“ beim Kölner Treff zu Gast im Fernsehen. Nun hat er sich für das WDR-Format „Markt“ erneut vor die TV-Kamera gestellt. Doch was er vor laufender Kamera macht, gefällt seiner Partnerin Candice überhaupt nicht.

+++ Lotto-König „Chico“ verrät im TV, wie viel Geld er noch übrig hat +++

Da fliegen die Scheine nur so über den Tisch – und wofür? Candice macht Chico eine Ansage. So viel sollte der Lotto-König nicht leichtfertig ausgeben.

Lotto-König „Chico“ spielt weiter

15 Jahre lang hat Kürsat „Chico“ Yildirim Lotto gespielt. Immer mit Systemschein, so kann man mehr Zahlen ankreuzen und hat höhere Chancen auf einen Gewinn. Der Einsatz ist allerdings ebenfalls höher.

So gibt er auch beim Treffen mit dem WDR-„Geldmeister“ Marcus Diekmann für die TV-Sendung „Markt“ einige hundert Euro im Lotto-Laden aus. Seiner Freundin Candice geht das dann aber doch zu weit. „Ganz ehrlich“, wirft sie ihrem Partner vor, schon wieder zu viel Geld zu verprassen.

Chico gesteht: „Ich habe so viel Geld reingesteckt“

„1.000 Euro für nen Lottoschein. Spiel doch so einen Schein wie du gewonnen hast“, sagt Candice zu Chico. Vor einem Jahr hatte der Dortmunder mit 140 Euro Einsatz zehn Millionen gewonnen. „Mehr in Lotto zu ballern, bringt jetzt nicht unbedingt mehr“, ist ihre Meinung.

Doch Chico hält dagegen. „Du verstehst das nicht. Früher habe ich auch so viel gespielt, obwohl ich kein Geld gehabt hab‘. Und jetzt habe ich ein Magazin zum Ballern und jetzt schieße ich.“ Offensichtlich hat der Dortmunder einiges an Erfahrung, wenn es ums Lotto-Spielen geht.

Wie viel Geld hast du für Lotto-Scheine ausgegeben, hakt Diekmann da nach. „Ich habe so viel Geld reingesteckt. Alles, was ich in die Hand gekriegt hab.“ Genauer kann er es nicht sagen. Aber mehr als 200.000 Euro waren es bestimmt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.