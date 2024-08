Lotto-König Chico tut es schon wieder – jetzt darf es jeder wissen

Er hat ein XXL-Bankkonto – aber eben auch ein mindestens so großes Herz! Lotto-König Chico wird es schon wieder tun. Erneut ist er bei einem Fußballturnier für einen guten Zweck am Start. Jetzt hat der Dortmunder es offiziell gemacht.

Mit seinem Reichtum erlangte Lotto-König Chico die Aufmerksamkeit der gesamten Republik. Protzkarren, teurer Schmuck und Marken-Daunenjacken standen seit seinem Glücksspiel-Gewinn auf seiner Einkaufsliste. Doch Chico möchte sich nicht nur mit seinem Geld und Luxus-Gegenständen einen Namen machen. Er möchte auch anderen helfen.

Lotto-König Chico macht gemeinsame Sache mit bekanntem Komiker

Und deswegen nimmt er jetzt erneut an einem Benefiz-Fußballturnier teil. „Leute, ich nehme am Benefiz-Fußballspiel ‚Numero Uno Cup‘ teil! Ein großes Dankeschön an Matze Knop für die Einladung. An diesem Tag setze ich mich für den guten Zweck und Kinderlachen e.V. ein“, verkündete Kürsat Yildirim, so sein bürgerlicher Name, seinen rund 832.000 Followern bei Instagram.

Comedian Matze Knop ist Kinderlachen-Schirmherr – und lädt zu dem „Numero Uno Cup“ am 2. September in Lippstadt in die Wiebelt-Arena ein. Viele prominente und ehemalige Fußballprofis werden dabei sein, um für den guten Zweck anzutreten.

Mit Ticket-Kauf etwas Gutes tun

„Durch den Kauf von Tickets können Fußballfans nicht nur ein spannendes Spiel erleben, sondern auch einen Beitrag für den guten Zweck leisten, denn die Veranstaltung unterstützt Kinderlachen e.V. und die Matze Knop Stiftung“, heißt es in einem weiteren Instagram-Beitrag.

Chico kann eben mehr als nur Geld ausgeben – das bewies er auch vor einigen Wochen, als er beim DEW21-Traumspiel gegen die Profis von Borussia Dortmund antreten durfte. Dabei sorgte er mit einer Aktion für ordentlich Wirbel. Welche das war, liest du hier.