Lotto-König Chico hat Millionen auf dem Konto – DAS ist für ihn „der größte Luxus“

Vor dem September 2022 war Kürsat Yildirim noch ein ganz normaler Mensch, danach änderte sich alles. Der deutsch-türkische Kranfahrer aus Dortmund konnte es gar nicht glauben, als er im Lotto fast zehn Millionen Euro gewann. Seitdem ist er allgemein nur noch als der Lotto-König „Chico“ bekannt.

+++ Lotto-König Chico „beklaut“ – es passierte vor laufender Kamera +++

Und dieses Geld nutzt er ordentlich, um sich das Leben zu versüßen. Auf Social Media postet er regelmäßig von seinem unerwarteten Reichtum. Lotto-König Chico kauft sich schicke Autos, macht luxuriös Urlaub und trägt die teuersten Klamotten.

Doch trotz seines beneidenswerten Lebens, enthüllt Chico auf Facebook, was für ihn „der größte Luxus“ ist und die Antwort erstaunt alle.

Lotto-König Chico: User gönnen es ihm

Mit einem Bild beim Essen enthüllt Lotto-König Chico: „Essen gehen zu können, wo und wann ich möchte, ist für mich der größte Luxus.“

Die Aussage, dass Essengehen für ihn der größte Luxus sei, erscheint zwar überraschend, aber er gewinnt damit viel Anklang. In den Kommentaren wünschen dem Dortmunder einige Facebook-User einen guten Appetit und schreiben, dass sie es ihm gönnen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andere User reagieren jedoch nicht so positiv und kritisieren Lotto-König Chico scharf dafür, dass er seinen Luxus so öffentlich präsentiert. Ebenfalls finden sich in den Kommentaren Aufforderungen an Chico, sein Geld für etwas Gutes zu nutzen und zu spenden.

Essen in der Königsallee

Manche nutzen auch den Facebook-Post, um über ihre eigene finanzielle Situation zu berichten und wünschen sich, einmal so viel Glück zu haben wie der Lotto-Gewinner. Aber, wie eine Facebook-Userin treffend ausdrückt: „Wenn man es sich leisten kann.“

Lotto-König Chico lässt sich jedoch nicht von den positiven oder negativen Kommentaren beirren und postet weiter sein luxuriöses Leben auf Facebook. Diesmal in einem Restaurant auf der Königsallee in Düsseldorf, wo er ein leckeres Essen genießt.