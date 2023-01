Lotto-König “Chico” plant fette Karnevalsparty – auch du kannst dabei sein

Wenige Tage ist es her, dass die neuste Nachricht um den Dortmunder Lotto-König „Chico“ viral ging. Dabei hatte es einen ernsten Anlass gegeben: Der Nordstadt-Millionär, der mit bürgerlichem Namen Kürsat Yildirim heißt, wurde Opfer von fiesen Kriminellen, die ihn um 10.000 Euro gebracht hatten.

Doch in der Nacht zu Mittwoch (25. Januar) meldete sich Lotto-König „Chico“ in gewohnt ausgelassener Manier zurück. Und dieses Mal hat er wieder gute Nachricht für seine „Fans“ im Gepäck: Sie können wieder etwas auf seine Kosten gewinnen.

Lotto-König „Chico“ spendiert Karnevalsparty

Die fünfte Jahreszeit hat zwar schon am 11. November 2022 begonnen, aber ab dem 16. Februar geht es auch offiziell in den Festzelten hoch her. Auch im Pott starten die Jecken ab Altweiber-Donnerstag in die Feierlichkeiten zu Karneval.

Der Dortmunder Nordstadt-Millionär „Chico“ will es nach seinem großen Lotto-Gewinn Anfang November anlässlich Karneval groß krachen lassen. Bei der Karnevalsparty in der Villa Rheinperle in Duisburg will er standesgemäß im VIP-Bereich feiern. Doch ganz alleine will der Lotto-Gewinner dabei nicht bleiben.

„In den letzten zweieinhalb, fast drei Monaten, hat sich mein Leben so geändert, weil ich so viel gewonnen hab. Wie ihr gesehen habt, helfe ich hier und da. Ich möchte ein bisschen die Leute glücklich machen“, meldet er sich jetzt mit emotionalen Worten auf Instagram zu Wort. „Obdachlosen hab ich geholfen, der Tafel hab ich geholfen, ich will auch noch Tieren helfen. Jetzt nehme ich mir noch das allerletzte Mal etwas vor, dann ist so langsam auch Schluss für mich.“

So offen wie nie spricht Kürsat Yildirim jetzt auf Instagram über seinen Gewinn: „Ich glaube, ich überschreite mein Limit ein bisschen.“ Doch mit seinen „Fans“ gemeinsam ordentlich die Sau rauszulassen – das scheint es dem 42-Jährigen noch wert zu sein.

Fast 1.000 Menschen können dieses Mal gewinnen

Konkret sollen fast 1.000 Menschen die Möglichkeit bekommen, gemeinsam mit „Chico“ am 16. Februar im VIP-Bereich der Villa Rheinperle ausgelassen zu feiern. Dabei scheut der Dortmunder keine Kosten und Mühen und will die komplette Rechnung für Speis und Trank für seine Gäste-Scharr übernehmen.

Wie „Chicos“ Assistent erklärt, wird der Dortmunder in den nächsten Tagen einen Link auf Facebook oder Instagram teilen, über den sich Interessierte auf das Feiern mit ihm bewerben können. Und seine „Fans“ können es anscheinend kaum erwarten, bis sie gemeinsam mit dem 42-Jährigen zu Karnevals-Lieder abzappeln können. „Höre schon mal auf zu essen“ oder „Chico hat sein Herz am rechten Fleck“, heißt es etwa unter dem Beitrag auf Instagram.

Auch Lotto-König „Chico“ freut sich bereits auf den 16. Februar: „Ich kann es kaum erwarten mit euch im VIP Bereich zu feiern.“ Dass das die Party des Jahres im Pott werden könnte, davon kann wohl auch jeder Nicht-Feierwütige ausgehen.