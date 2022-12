Lotto-König „Chico“ trifft sich mit Ex-BVB-Star – „Zwei Dortmunder Legenden auf einem Foto“

Cash is king – und Lotto-König „Chico“ aus Dortmund hat nach seinem Jackpot-Sieg mehr als genug Cash. Und logisch, dass Geld plötzlich neue Türen öffnet. Da Kürsat Y. alias „Chico“ aus Dortmund zudem sehr präsent in den Medien ist, kann man mit Fug und Recht behaupten: Y. ist selbst schon eine Berühmtheit, zumindest in seiner Heimatstadt Dortmund!

Jetzt hat „Chico“ ein Foto auf Instagram geteilt, das viele Dortmunder in Ekstase versetzt. Denn niemand Geringeres als BVB-Legende Kevin Großkreutz (34, von 2009 bis 2015 bei Borussia Dortmund) hat sich mit Kürsat Y. ablichten lassen. Und ein Kommentar trifft es dann irgendwo auf den Punkt…

„Chico“ selbst schreibt zum Foto lediglich „Dortmunder Jungs“, zeigt damit seine Verbundenheit zur Stadt. Die Kommentare zu diesem Foto mit dem 2014er-Weltmeister Großkreutz haben es in sich. Hier eine Auswahl:

„Zwei Dortmunder Legenden auf einem Foto. (…)“

„Den Mann neben ‚Chico‘ kenne ich nicht. Muss man den kennen?“

Puh, mausert sich „Chico“ wirklich so langsam selbst zur Legende? Immerhin hat Großkreutz mit dem BVB große Erfolge gefeiert, wurde 2011 Meister und 2012 sogar Double-Sieger (Meister und Pokalsieger), zudem noch Supercup-Sieger 2014 und 2015.

Zuletzt hatte sich Kürsat Y. schon mit TV-Bekanntheit Claudia Obert (61) auf der Düsseldorfer Kö getroffen. Die beiden Millionäre haben dabei lange und intensiv über ein Thema gesprochen: Sex.

Obert sagte: „Ausschlafen und guter Sex, das schadet nicht.“ Chico beichtet daraufhin: „Ich habe jahrelang Drogen konsumiert. Aber ich war nie süchtig.“

Obert schiebt zum Thema Sucht noch hinterher: „Also, ich war immer sexsüchtig. Das ist die schönste Krankheit.“ Und das „Problem“ kennt auch „Chico“: „Ich eigentlich auch. Aber das kannst du nicht mit jedem machen.“ Ein Foto mit Großkreutz auch nicht – doch Lotto-König „Chico“ kann es…