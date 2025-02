Lotto-König Chico: Erst die Schulden-Beichte – doch jetzt kommt alles anders

Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, war einst ganz unten. Drogensüchtig, ein Leben auf Pump und am Ende sogar zeitweise im Knast. Dann der Lotto-Jackpot im Herbst 2022.

Plötzlich ist Chico Multimillionär und lebt in Saus und Braus. Der Lotto-Glückspilz wirft mit Geld scheinbar nur so um sich. Doch Schulden will er nie wieder machen. Als plötzlich das Bargeld ausgeht, trifft er eine schwerwiegende Entscheidung. Jetzt rudert Chico zurück.

Lotto-Chico und sein Ferrari

Ganz Deutschland schaute zu, wie sich Chico von seinem plötzlichen Reichtum mit Luxus-Ware eindeckte. Ob Rolex, Porsche, Ferrari oder hunderte Daunenjacken – der neureiche Dortmunder gönnte sich, was das Zeug hielt. Aber Chico investierte auch nachhaltig, kaufte sich mehrere Immobilien in der Dortmunder Nordstadt und eine Penthouse-Wohnung am Phoenix-See.

Doch durch seine immensen Investitionen wurde im vergangenen Jahr das Bargeld knapp. Und so musste Chico für eine seiner Immobilien einen Kredit aufnehmen: „Das mag zwar sinnvoll gewesen sein, aber Schulden sind nicht mein Ding. Das konnte ich nicht haben“ verriet der Dortmunder (mehr dazu hier >>>). Um den Kredit abzulösen, entschied sich der Lotto-Millionär schweren Herzens dazu, seinen Ferrari „488 Pista“ zu verkaufen.

Chico rudert zurück

Der 721-PS-Sportwagen (Kostenpunkt: 730.000 Euro), für den allein 5.580 Euro an Versicherungen im Jahr anfallen, landete im Autohaus Fliegenschuh in Düsseldorf. Jetzt hat sich tatsächlich ein Interessent gefunden, der sich den Chico-Ferrari gönnen wollte.

Doch Chico brachte es einfach nicht übers Herz. Es sei schließlich sein erster Ferrari, ein Wagen, der so fest mit seinem neuen Leben verbunden sei. „Da hängen so viele Emotionen dran“, wie der 44-Jährige verriet. Und so stoppte der Sportwagen-Liebhaber den Verkauf seines Ferraris. Und der Kredit? Der dürfte sich angesichts seiner Mieteinnahmen von über 20.000 Euro pro Monat selber tragen. Und dann kommen ja auch noch seiner Werbe-Deals und Gagen für Fernsehauftritte wie bei „Promis unter Palmen“ hinzu.

Auf Chicos erstem Auftritt in einer Reality-Show können sich seine Fans ab dem 17. Februar immer montags bei Sat.1 freuen.