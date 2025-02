Dortmund: BVB-Fan Jürgen will ein letztes Mal seine Jungs anfeuern – es wird der „perfekte Abschluss“

Einmal noch den Wind am Meer spüren, einmal noch in der ersten Reihe eines Theaters sitzen oder der Hochzeit der eigenen Enkelin beiwohnen – wenn das Leben sich dem Ende neigt, bleiben oft nur noch wenige, aber umso bedeutendere Wünsche. Der sogenannte Wünschewagen macht genau das möglich: Er erfüllt todkranken Menschen ihre letzten Herzenswünsche und schenkt ihnen unvergessliche Erlebnisse.

So auch Jürgen. Doch sein Traum zog ihn in eine ganz andere Richtung: Ins Stadion nach Dortmund. Der eingefleischte BVB-Fan wollte seine Jungs noch einmal live anfeuern. Was dann passierte, konnte keiner ahnen.

Dortmund: Es geschah ein letztes Mal

An einem Samstag im November machte sich das Wünschewagen-Team auf den Weg zum Hospiz, wo Jürgen bereits voller Vorfreude wartete. Sein Ziel: Der Signal Iduna Park in Dortmund, das Herzstück seines Lieblingsvereins Borussia Dortmund. Schon auf der Fahrt war die Aufregung spürbar, doch als er schließlich das Stadion betrat, traute er seinen Augen kaum.

„Es war, als ob all seine Sorgen für einen Moment verschwunden waren“, schreibt das Wünschewagen-Team auf Facebook. Und es sollte noch besser kommen.

Dortmund: BVB-Fan traut seinen Augen kaum

Mit leuchtenden Augen verfolgte Jürgen das Spiel. Gemeinsam mit seinem Bruder fieberte er mit, feuerte die Mannschaft an – und dann geschah es: Borussia Dortmund erzielte ein Tor! In diesem Moment schien die Zeit stillzustehen. „Wir konnten die Freude und den Stolz in Jürgens Augen sehen“, beschreibt das Wünschewagen-Team den Gänsehaut-Moment.

+++Dortmund: Bittere Gewissheit! Jetzt ist jede Hoffnung zerstört+++

Doch die Krönung des Tages ließ nicht lange auf sich warten. Am Ende durfte Jürgen nicht nur ein aufregendes Spiel erleben, sondern auch einen Sieg seiner Mannschaft feiern! „Wir wussten, dass dieser Tag für Jürgen der perfekte Abschluss war“, fassen die ehrenamtlichen Wunscherfüller zusammen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Themen haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Auf Facebook löst die Geschichte großes Mitgefühl aus. Unter dem Beitrag häufen sich emotionale Kommentare. „Danke für eure tolle Arbeit und euren Einsatz!“, schreibt ein User. Ein anderer ergänzt: „Ihr seid einfach wunderbare Engel!“