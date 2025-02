Lotto-König Chico kann es nicht fassen – „Kaputter Mensch“

Selbst über zwei Jahre nach seinem Lotto-Gewinn kann es der Lotto-König Chico immer noch kaum fassen, wie sehr sich sein Leben gewandelt hat. Vor seinem Gewinn hätte er niemals gedacht, dass er sich einmal für diese Sache interessieren würde.

In seiner neuesten Story auf Instagram meldet sich der Lotto-Gewinner aus einer Kunstgalerie in der Stadt Hamm in NRW. Stolz erzählt er seinen Fans, dass sich nicht nur sein Leben, sondern auch seine Interessen gewandelt haben. Mittlerweile interessiert er sich nämlich plötzlich auch für Kunst.

Lotto-König Chico kannte Kunst früher gar nicht

Vor seinem großen Lotto-Gewinn im Herbst 2022 hatte Chico noch kein Interesse an Kunst, da er, wie er beschreibt, „so etwas gar nicht kannte“. Durch seinen großen Gewinn konnte er nicht nur sein Leben ändern, sondern auch Kunst kennenlernen. Wie Chico es selbst zugibt, hat der Lotto-Gewinn sein Leben gerettet, denn davor war er „ein kaputter Mensch“.

+++ US-Amerikaner entdeckt Tedi in NRW – er kann nicht fassen, was er sieht +++

Jetzt hat der Lotto-Gewinner jedoch Kunst als neues Hobby entdeckt und besucht mit einem Jugendfreund eine neue Kunstgalerie in Hamm. Das „Art Cube“ eröffnet bald in Hamm und ist das größte private Kunsthaus in ganz Europa.

Eigentlich öffnet das Art Cube erst offiziell im März, aber Besucher können sich bereits am Samstag und Sonntag (22. und 23. Februar) über einen ganz besonderen Einblick in die neue Kunstgalerie in NRW freuen. Dort werden nämlich an diesem Wochenende Kunstwerke des Künstlers Charles Fazzino ausgestellt. Der Künstler wird auch selbst in Hamm anwesend sein. Fazzino ist ein renommierter amerikanischer Künstler, der für zeitgenössischen Pop Art international bekannt wurde.

+++ Zoo in NRW: Tier-Pflegerin betritt Elefanten-Gehege – sie muss zum Messer greifen +++

Chico kauft sich ein Porsche-Kunstwerk

Aber bereits bevor das Art Cube offiziell seine Pforten öffnet, bekommt Chico einen ersten Einblick in die neue Kunstgalerie. Der Lotto-König ist von den Kunstwerken in der Galerie vollkommen begeistert. Selbstverständlich hat er direkt bei einem Gemälde zugeschlagen.

Stolz präsentiert der Lotto-Gewinner Chico sein neues Gemälde; er hat sich ein Kunstwerk in Form der Zahl 911 gekauft, auf dem mehrere Porsche abgebildet sind. Das Kunstwerk hat ihm besonders gefallen, weil er selbst ein großer „Porsche-Fan“ ist, wie er sagt. Jedoch wird es nicht nur bei diesem Bild bleiben, denn „Chico interessiert sich für Kunst“, wie er selbst wieder mal erstaunt feststellt.