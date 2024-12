Lotto-König Chico: Nach dem Einbruch macht er eine Ansage an die Polizei – „Mir fehlen die Worte“

Das zweite Mal innerhalb weniger Tage hat Lotto-König Chico mit der Polizei zu tun. Keineswegs hat er sich selbst etwas zuschulden kommen lassen – diese Zeiten sind vorbei. Im Gegenteil: Erst wurde er angegriffen – und dann auch noch der Einbruch! Jetzt wendet sich Kürsat Yildirim, wie er richtig heißt, mit einem Statement an die Öffentlichkeit. Und das lässt aufhorchen.

So wie Chico vom Kranführer mit krimineller Vergangenheit zum bekannten Millionär wurde, der mit Promis posiert (>>> hier mehr dazu), so ist auch sein Leben aktuell eine Achterbahnfahrt. Am Wochenende noch nahm er seine Fans wortwörtlich mit ins Bett, zeigte ihnen den grandiosen Ausblick beim Aufstehen am Morgen (>>> hier die ganze Geschichte). Dann wurde bei ihm eingebrochen. Für die Arbeit der Polizei findet er jetzt klare Worte.

Lotto-König Chico nach Einbruch: „Irgendwo freue ich mich auch“

Am Sonntag (8. Dezember) sind Einbrecher in sein Penthouse am Dortmunder Phoenix-See eingestiegen (wir berichteten). Ein Nachbar hörte verdächtige Geräusche aus der Wohnung und rief die Polizei. Die Beamten erwischten zwei Männer auf frischer Tat. Sie hatten schon reichlich Beute gemacht.

+++ Lotto-König Chico verrät, was von seinem Gewinn noch übrig ist – jetzt überrascht er alle +++

Am Tag darauf wendet sich Lotto-Chico in seiner Instagram-Story direkt an die Polizei. Er erzählt: „Kaum war ich zwei Tage weg, ich wollte mir mal was gönnen. Und was erfahre ich: Gestern Abend waren Diebe bei mir zu Hause, Einbrecher!“ Dann folgt ein Satz, der im ersten Moment irritiert: „Irgendwo freue ich mich auch.“ Freude? Über den Einbruch? Aber Chico löst die Sache direkt auf: „Gott sei Dank war ich nicht zu Hause. Überleg mal, wenn ich zu Hause bin und die wollen da reinkommen…“

Emotionale Ansage an die Polizei: „Ich hab euch alle lieb!“

Und jetzt wird Lotto-König Chico deutlich: „Hier an dieser Stelle möchte ich mich bei allen Polizeibeamten bedanken. Hut ab! Gott sei Dank, dass es euch gibt. Und danke, dass ihr so schnell da ward und dass ihr die Diebe festgenommen habt. Mir fehlen gerade die Worte.“

+++ Lotto-König Chico – jetzt soll es jeder wissen: „Ich liebe sie“ +++

Als wäre diese starke Ansage an die Polizei nicht schon Lob genug, wird Lotto-Chico zum Abschluss sogar noch richtig emotional: „Ich hab‘ euch alle lieb! Schöne Grüße gehen an alle Polizeibeamte!“

Mehr News:

So groß Chicos Sympathie für die Ordnungshüter auch sein mag. Nach der Attacke auf ihn und nach dem Einbruch würde er sich bestimmt freuen, wenn er in nächster Zeit erst einmal nichts mit der Polizei zu tun haben muss.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.