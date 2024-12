Im Bett mit Lotto-König Chico – „Das gibt’s doch gar nicht“

Lotto-König Chico lebt ein Leben, von dem viele nur träumen können. Im Herbst 2022 hat Chico, der mit richtigem Namen Kürsat Yildirim heißt, den Lotterie-Jackpot von knapp 10 Millionen Euro gewonnen! Seine Fans können den Dortmunder seither auf den verschiedensten sozialen Plattformen begleiten und sehen, wofür er sein Geld so ausgibt.

Im Sommer erfüllte Chico sich dann endlichen einen Traum und zog in eine Penthouse-Wohnung in einer Luxus-Immobilie direkt am Phoenix-See in Dortmund-Hörde. Der ehemalige Kranfahrer kann sein Glück kaum fassen und gibt seinen Fans auch hier tagtäglich private Einblicke per Social Media. So filmt der Lotto-Gewinner sich auch dieses Mal in einer sehr intimen Situation.

Lotto-König Chico kann es kaum fassen

In seiner Instagram-Story zeigte Lotto-Chico sich von seiner intimsten Seite. In dem Video sieht man, wie der Dortmunder morgens im Bett liegt und einen fantastischen Blick auf den Dortmunder Phoenix-See hat. „Einen wunderschönen guten Morgen“ wünscht er seinen Followern.

„Wer dachte, dass ich irgendwann so aufstehen würde?“, freut der Lotto-König sich. Er kann sein Glück kaum fassen: „Das gibt’s doch gar nicht!“ Die Sicht aus Chicos Schlafzimmer reicht über den Phoenix-See bis über einen Großteil von Dortmund. Sogar das BVB-Stadion kann der Lotto-Gewinner aus dem Bett aus beobachten.

Chico fehlen die Worte

Er schwenkt die Kamera umher und gibt seinen Fans somit einen kleinen Einblick, was er aus seinen Schlafzimmerfenstern alles sehen kann. Wahnsinn! Da fehlen selbst dem Dauer-Entertainer Chico einmal die Worte…

Vor allem der Blick auf das BVB-Stadion muss für den ehemaligen Kranfahrer ein ganz besonderer Anblick sein. Denn der Lotto-Gewinner ist schon seit Jahren leidenschaftlicher Dortmund-Fan und nimmt seine Follower auch gerne mal mit, wenn er seine Lieblingsmannschaft anfeuert.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.