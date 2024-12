Lotto-König Chico plaudert Porsche-Geheimnis aus – „Weiß nicht, ob ich das hier sagen soll“

Seit seinem knapp zehn Millionen Euro schweren Lotto-Gewinn hat sich für Chico – oder Kürsat Yildirim, wie er mit bürgerlichem Namen heißt – alles verändert. Der Ex-Kranführer aus Dortmund lebt mittlerweile in einem Penthouse am Phönix-See, hat mehrere TV-Auftritte hinter sich, begeistert mehrere Hunderttausend Fans auf Social-Media.

Und was darf im Leben eines steinreichen Lotto-Millionärs natürlich nicht fehlen? Richtig – die fette Karre. Chico fährt natürlich entsprechend einen Porsche (seinen Ferrari hatte er vor wenigen Monaten schon wieder verkauft <<). Doch kürzlich verriet der Dortmunder Lotto-König auf Instagram ein kleines Geheimnis rund um seinen Sportwagen, das er vielleicht doch lieber für sich hätte behalten sollen.

Lotto-König Chico verrät Porsche-Geheimnis

Am Mittwochabend (11. Dezember) gab es für Chico – so wie für viele andere Dortmunder auch – nur eine Adresse: Das Westfalenstadion! Der BVB empfing den großen FC Barcelona in der Champions League, musste sich am Ende jedoch knapp mit 2:3 geschlagen geben. Chico verfolgte das Spiel aus seiner VIP-Logo heraus gemeinsam mit seiner Stieffamilie. Die Heimfahrt trat er jedoch nicht in seinem Porsche an – sondern ganz bodenständig im Taxi. Was war geschehen?

„Ich bin nach langer Zeit mal wieder Taxi gefahren“, erzählt er in einer Instagram-Story – und will gerade zur Erklärung ansetzen, als er noch mal ins Grübeln kommt. „Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen soll.“ Doch quasi mit dem nächsten Atemzug scheint er seine Zweifel bereits beiseite gewischt zu haben – und plaudert fröhlich drauf los, was gerade Sache bei seinem edlen Porsche ist.

„Ein sehr, sehr guter Freund hat heute sein erstes Date“, erklärt Chico. Und weil er wegen seines Stadionbesuchs das Auto nicht selbst benötigte, hat er seinem Kumpel für das Date kurzerhand den Porsche geliehen. „Komm, fahr mal mit meinem Porsche zu deinem ersten Date“, habe er seinem Freund gesagt.

Die Idee dahinter ist klar: Das teure Auto soll die Herzdame von Chicos Kumpel direkt beim ersten Date schon vom Hocker hauen. Ob das jedoch am Ende funktioniert hat? Vor allem, wenn die Frau erfährt, dass sich ihr Date das edle Auto nur von seinem Kumpel ausgeliehen hat, um sie zu beeindrucken? Darüber hat Chico bisher leider noch kein Wort verraten.